Οι αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (6/6)

Ματς ποδοσφαίρου, μπάσκετ και αγώνες στίβου περιλαμβάνει το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
Αναλυτικά όλες οι επιλογές:
09:35 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 Γκραν Πρι Ουγγαρίας (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)
10:20 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι Ουγγαρίας (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)
11:05 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Ουγγαρίας (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)
11:45 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Ουγγαρίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)
13:00 COSMOTE SPORT 4 HD NBA Finals Σαν Αντόνιο Σπερς-Νιου Γιορκ Νικς
13:30 ΑΝΤ1+ Formula 1 Louis Vuitton Grand Prix de Monaco Practice 3
13:40 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 Γκραν Πρι Ουγγαρίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)
14:35 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι Ουγγαρίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)
15:45 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2026 Γκραν Πρι Ουγγαρίας (Tissot Sprint)
16:00 Novasports Start Βέλγιο – Τυνησία Φιλικός Αγώνας
17:00 ΑΝΤ1+ Formula 1 Louis Vuitton Grand Prix de Monaco qualifying
17:50 COSMOTE SPORT 5 HD Red Bull MotoGP Rookies Cup Ολλανδία, Άσσεν -1ος Αγώνας
18:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Διεθνές Meeting Παπαφλέσσεια Στίβος
19:00 COSMOTE SPORT 8 HD Ρεάλ Μαδρίτης – Τενερίφη ACB Liga Endesa
20:00 COSMOTE SPORT 9 HD Μπαχτσεσεχίρ – Μπεσίκτας Turkish Basketball Super League
20:50 Novasports Prime Πορτογαλία – Χιλή Φιλικός Αγώνας
21:00 COSMOTE SPORT 7 HD Βενέτσια – Βίρτους Μπολόνια Lega Basket Serie A
22:00 Novasports Start Αγγλία – Νέα Ζηλανδία Φιλικός Αγώνας
22:00 Novasports 1HD Καστεγιόν – Αλμερία Ποδόσφαιρο
22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Λας Βέγκας Έισις – Γκόλντεν Στέιτ Βάλκιραϊς WNBA
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μούρθια – Μπαρτσελόνα ACB Liga Endesa
23:00 COSMOTE SPORT 9 HD World Athletics Continental Tour Gold Τέξας