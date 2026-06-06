Οι αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (6/6)

Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων του Σαββάτου 6 Ιουνίου περιλαμβάνει αγώνες ποδοσφαίρου, μπάσκετ και στίβου. Αναλυτικά παρουσιάζονται όλες οι τηλεοπτικές επιλογές της ημέρας σε διάφορα αθλήματα και διοργανώσεις.

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Αθλητικές μεταδόσεις
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ματς ποδοσφαίρου, μπάσκετ και αγώνες στίβου περιλαμβάνει το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
  • Το πρόγραμμα περιλαμβάνει αγώνες MotoGP και Formula 1, με ελεύθερες και κατατακτήριες δοκιμές, καθώς και Tissot Sprint.
  • Στις επιλογές της ημέρας συγκαταλέγονται ο τελικός του NBA, φιλικοί αγώνες ποδοσφαίρου και αναμετρήσεις από την ACB Liga Endesa και την Turkish Basketball Super League.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Ματς ποδοσφαίρου, μπάσκετ και αγώνες στίβου περιλαμβάνει το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

09:35 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 Γκραν Πρι Ουγγαρίας (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)

10:20 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι Ουγγαρίας (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)

11:05 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Ουγγαρίας (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)

11:45 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Ουγγαρίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)

13:00 COSMOTE SPORT 4 HD NBA Finals Σαν Αντόνιο Σπερς-Νιου Γιορκ Νικς

13:30 ΑΝΤ1+ Formula 1 Louis Vuitton Grand Prix de Monaco Practice 3

13:40 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 Γκραν Πρι Ουγγαρίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)

14:35 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι Ουγγαρίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)

15:45 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2026 Γκραν Πρι Ουγγαρίας (Tissot Sprint)

16:00 Novasports Start Βέλγιο – Τυνησία Φιλικός Αγώνας

17:00 ΑΝΤ1+ Formula 1 Louis Vuitton Grand Prix de Monaco qualifying

17:50 COSMOTE SPORT 5 HD Red Bull MotoGP Rookies Cup Ολλανδία, Άσσεν -1ος Αγώνας

18:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Διεθνές Meeting Παπαφλέσσεια Στίβος

19:00 COSMOTE SPORT 8 HD Ρεάλ Μαδρίτης – Τενερίφη ACB Liga Endesa

20:00 COSMOTE SPORT 9 HD Μπαχτσεσεχίρ – Μπεσίκτας Turkish Basketball Super League

20:50 Novasports Prime Πορτογαλία – Χιλή Φιλικός Αγώνας

21:00 COSMOTE SPORT 7 HD Βενέτσια – Βίρτους Μπολόνια Lega Basket Serie A

22:00 Novasports Start Αγγλία – Νέα Ζηλανδία Φιλικός Αγώνας

22:00 Novasports 1HD Καστεγιόν – Αλμερία Ποδόσφαιρο

22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Λας Βέγκας Έισις – Γκόλντεν Στέιτ Βάλκιραϊς WNBA

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μούρθια – Μπαρτσελόνα ACB Liga Endesa

23:00 COSMOTE SPORT 9 HD World Athletics Continental Tour Gold Τέξας

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