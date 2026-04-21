«Πάγωσε» το ταξίδι Βανς στο Πακιστάν – Αβεβαιότητα για τις συνομιλίες με το Ιράν

Αβέβαιες είναι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, καθώς το προγραμματισμένο ταξίδι του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, στο Ισλαμαμπάντ τέθηκε σε αναμονή λόγω έλλειψης απάντησης από την Τεχεράνη, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times.

Χωρίς απάντηση από το Ιράν

Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο με άμεση γνώση της υπόθεσης, η επίσκεψη του Βανς «πάγωσε» επειδή το Ιράν δεν απάντησε στις αμερικανικές διαπραγματευτικές θέσεις.

Παρότι το ταξίδι δεν έχει ακυρωθεί, μπορεί να επανενεργοποιηθεί άμεσα, εφόσον υπάρξει ανταπόκριση από την ιρανική πλευρά που θα θεωρηθεί αποδεκτή από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Από την πλευρά του, το Ιράν δηλώνει ότι δεν έχει ακόμη αποφασίσει αν θα συμμετάσχει σε νέο γύρο συνομιλιών.

Αντικρουόμενα μηνύματα

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκαεΐ, απέδωσε την καθυστέρηση σε «αντικρουόμενα μηνύματα, ασυνεπή συμπεριφορά και απαράδεκτες ενέργειες από την αμερικανική πλευρά».

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, Ιρανοί αξιωματούχοι είχαν δηλώσει ιδιωτικά ότι εξετάζουν το ενδεχόμενο αποστολής αντιπροσωπείας στο Πακιστάν, με επικεφαλής τον πρόεδρο της Βουλής, Μοχάμαντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, εφόσον συμμετάσχει και ο Βανς.

Λήξη εκεχειρίας και στρατιωτική πίεση

Η κατάσταση περιπλέκεται περαιτέρω, καθώς η δίμηνη εκεχειρία μεταξύ των δύο πλευρών πλησιάζει στη λήξη της, χωρίς να είναι σαφές ποια θα είναι τα επόμενα βήματα.

Ο Τραμπ έχει αφήσει να εννοηθεί ότι δεν επιθυμεί παράταση της εκεχειρίας χωρίς μια ευρύτερη συμφωνία, ενώ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο νέων στρατιωτικών επιχειρήσεων.

«Δεν έχουμε πολύ χρόνο», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι ο αμερικανικός στρατός είναι έτοιμος να επέμβει ξανά αν δεν υπάρξει συμφωνία.

Ανοιχτά μέτωπα στις διαπραγματεύσεις

Ακόμη και αν οι συνομιλίες επανεκκινήσουν, σημαντικά ζητήματα παραμένουν άλυτα, όπως το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και η κατάσταση στο Στενό του Ορμούζ, που αποτελεί κρίσιμο πέρασμα για τη διεθνή αγορά πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Η απειλή επιθέσεων έχει ήδη περιορίσει τη ναυσιπλοΐα στην περιοχή, ενώ ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός ιρανικών λιμανιών έχει οδηγήσει, σύμφωνα με τις ΗΠΑ, τουλάχιστον 28 πλοία να αλλάξουν πορεία.

Επιπτώσεις στην οικονομία και διεθνείς αντιδράσεις

Η αβεβαιότητα γύρω από τις διαπραγματεύσεις επηρεάζει ήδη τις αγορές, με τις τιμές του πετρελαίου να αυξάνονται και τις μετοχές να υποχωρούν.

Παράλληλα, η Κίνα κάλεσε για πρώτη φορά στην επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ, υπογραμμίζοντας τη σημασία της περιοχής για τα οικονομικά της συμφέροντα.