Στενά του Ορμούζ: Ο αμερικανικός αποκλεισμός μπλοκάρει τις συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν

Ο αμερικανικός αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ φαίνεται να εντείνει την αβεβαιότητα γύρω από έναν δεύτερο γύρο διαπραγματεύσεων μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με αξιωματούχους που γνωρίζουν την υπόθεση, σύμφωνα με το CNN.

«Πάγωμα» λόγω του αποκλεισμού

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η Τεχεράνη είχε αρχικά στείλει ανεπίσημα μηνύματα ότι είναι έτοιμη να αποστείλει διαπραγματευτική ομάδα στο Ισλαμαμπάντ για την επανέναρξη των συνομιλιών.

Μάλιστα, είχε καταστήσει σαφές ότι επιθυμεί ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, να ηγηθεί εκ νέου της αμερικανικής αντιπροσωπείας. Σε αυτή την περίπτωση, το Ιράν φέρεται διατεθειμένο να εκπροσωπηθεί από τον πρόεδρο του κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, όπως και στον προηγούμενο γύρο.

Ωστόσο, στη συνέχεια η ιρανική πλευρά φέρεται να έθεσε ως προϋπόθεση την άρση του αμερικανικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών πριν από οποιαδήποτε νέα απευθείας διαπραγμάτευση.

Καθυστερήσεις και αδιέξοδο

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί έναν από τους βασικούς λόγους για το «πάγωμα» των συνομιλιών. Σύμφωνα με αξιωματούχους του Λευκού Οίκου, κανένα μέλος της αμερικανικής αντιπροσωπείας – συμπεριλαμβανομένων των Βανς, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ – δεν έχει ακόμη αναχωρήσει από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σκληρή στάση Τραμπ

Σε συνέντευξή του στο CNBC, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε απρόθυμος να άρει τον αποκλεισμό χωρίς συμφωνία.

«Δεν πρόκειται να ανοίξουμε το στενό μέχρι να έχουμε μια τελική συμφωνία», δήλωσε, προσθέτοντας ότι το Ιράν επιμένει στην άμεση επαναλειτουργία της θαλάσσιας οδού.

«Μου είπαν: “Όχι, θέλουμε να ανοίξει το στενό”. Τους απάντησα: “Δεν το ανοίγουμε”», ανέφερε χαρακτηριστικά.