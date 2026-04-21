Ιράν: «Πλήρως έτοιμο» για επανέναρξη πολέμου μετά τη λήξη της εκεχειρίας

Με τη λήξη της εκεχειρίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν να πλησιάζει και την αβεβαιότητα γύρω από τις μελλοντικές συνομιλίες να παραμένει, η Τεχεράνη δηλώνει έτοιμη για το ενδεχόμενο νέας σύγκρουσης.

Δηλώσεις για στρατιωτική ετοιμότητα

Σύμφωνα με το πρακτορείο Tasnim, το οποίο θεωρείται ημιεπίσημο μέσο στο Ιράν, η χώρα είναι «πλήρως προετοιμασμένη για την πιθανότητα επανέναρξης του πολέμου».

Η προετοιμασία αυτή φέρεται να περιλαμβάνει αναδιάταξη στρατιωτικών δυνάμεων, κατάρτιση λίστας στόχων και σχεδιασμό «νέων εκπλήξεων».

Αντίστοιχο μήνυμα από τις ΗΠΑ

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται στον απόηχο τοποθέτησης του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος νωρίτερα ανέφερε ότι ο αμερικανικός στρατός είναι «έτοιμος να δράσει», μετά την αναπλήρωση των αποθεμάτων κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας.

«Έχουμε τόσα πολλά πυρομαχικά, τόσα πολλά από όλα… χρησιμοποιήσαμε αυτό το διάστημα για να ανανεώσουμε τα αποθέματά μας και πιθανότατα το ίδιο έκαναν κι εκείνοι», δήλωσε.