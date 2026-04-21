Ιράν: «Πλήρως έτοιμο» για επανέναρξη πολέμου μετά τη λήξη της εκεχειρίας

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Φωτογραφία: Reuters
Φωτογραφία: Reuters

Με τη λήξη της εκεχειρίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν να πλησιάζει και την αβεβαιότητα γύρω από τις μελλοντικές συνομιλίες να παραμένει, η Τεχεράνη δηλώνει έτοιμη για το ενδεχόμενο νέας σύγκρουσης.

Δηλώσεις για στρατιωτική ετοιμότητα

Σύμφωνα με το πρακτορείο Tasnim, το οποίο θεωρείται ημιεπίσημο μέσο στο Ιράν, η χώρα είναι «πλήρως προετοιμασμένη για την πιθανότητα επανέναρξης του πολέμου».

Η προετοιμασία αυτή φέρεται να περιλαμβάνει αναδιάταξη στρατιωτικών δυνάμεων, κατάρτιση λίστας στόχων και σχεδιασμό «νέων εκπλήξεων».

Αντίστοιχο μήνυμα από τις ΗΠΑ

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται στον απόηχο τοποθέτησης του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος νωρίτερα ανέφερε ότι ο αμερικανικός στρατός είναι «έτοιμος να δράσει», μετά την αναπλήρωση των αποθεμάτων κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας.

«Έχουμε τόσα πολλά πυρομαχικά, τόσα πολλά από όλα… χρησιμοποιήσαμε αυτό το διάστημα για να ανανεώσουμε τα αποθέματά μας και πιθανότατα το ίδιο έκαναν κι εκείνοι», δήλωσε.

Διαβήτης τύπου 1: Επιστημονική ανακάλυψη βάζει τέλος στις ενέσεις ινσουλίνης

Καρκίνος του μαστού: 4 ύπουλα συμπτώματα που πρέπει να γνωρίζετε, πέρα από το εξόγκωμα

ΑΑΔΕ: Πρεμιέρα κάνει σήμερα η νέα εφαρμογή timologio – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε έως και την Παρασκευή στα ΑΤΜ

Η αστοχία της AI αποτελεί πρόβλημα εμπειρίας πελατών – Είναι η πολυτροπική τεχνολογία η λύση;

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
περισσότερα
10:59 , Τετάρτη 22 Απριλίου 2026

Ουκρανία: Ρωσικοί πύραυλοι πετούν κοντά στο Τσερνομπίλ – Κίνδυνος σοβαρού ατυχήματος

Η Ρωσία έχει επανειλημμένα εκτοξεύσει μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους σε τροχιά πτήσης ...
10:19 , Τετάρτη 22 Απριλίου 2026

Ρέιν Έπλερ: «Βροχή» σχολίων για τα μαλλιά του Εσθονού πολιτικού που θυμίζουν… Playmobil

«Βροχή» πέφτουν τα σχόλια στα social media για τον Εσθονό πολιτικό, Ρέιν Έπλερ. Στο επίκεντρο ...
10:07 , Τετάρτη 22 Απριλίου 2026

Ιράν: Ελληνικών συμφερόντων το πλοίο που χτυπήθηκε από τους Φρουρούς της Επανάστασης

Το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που χτυπήθηκε από τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιρά...
09:56 , Τετάρτη 22 Απριλίου 2026

Βίντεο: Αεροπλάνο χτυπά σε καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος στην Καλιφόρνια

Ένα αεροπλάνο που πετούσε χαμηλά, προσπαθώντας να προσγειωθεί σε αεροδρόμιο της Καλιφόρνια, πρ...
MUST READ

LIVE – 52η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Μάστιγα» οι τηλεφωνικές απάτες: Τα κόλπα των επιτήδειων για να ξεγελούν τα θύματά τους – Πώς έπεισαν 14χρονο να παραδώσει χρυσαφικά και χρυσές λίρες

Τσερνόμπιλ: «Καταφύγιο» άγριας ζωής 40 χρόνια μετά την πυρηνική καταστροφή – Η εντυπωσιακή επιστροφή της φύσης