Κρήτη: Ποινή φυλάκισης ενός έτους και πρόστιμο 36.800 ευρώ σε ιδιοκτήτη αλόγου – Το βασάνισε μέχρι θανάτου – ΒΙΝΤΕΟ

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Ιδιοκτήτης αλόγου στην Κρήτη “εισέπραξε” ποινή φυλάκισης ενός έτους και συνολικό πρόστιμο 36.800 ευρώ για βασανισμό και βάναυση μεταχείριση του ζώου.

Η υπόθεση είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στον Άγιο Σύλλα Ηρακλείου το 2021, όταν εθελοντές φιλοζωικού σωματείου εντόπισαν το άλογο, με το όνομα «Άτλαντας», σε χωράφι, δεμένο με σχοινί, υποσιτισμένο, με κομμένο πόδι και συνεχή αιμορραγία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Πανελλαδικής Φιλοζωικής και Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας, «το ζώο κατέληξε καθώς η μακρόχρονη παραμέλησή του οδήγησε σε εξάπλωση της μόλυνσης και ανακοπή».

«Ο βασανισμός των ζώων είναι αποτρόπαια πράξη»

Στη δίκη παραστάθηκε προς υποστήριξη της κατηγορίας η Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία (ΠΦΠΟ), με συνήγορο η οποία επεσήμανε ότι ο βασανισμός των ζώων είναι αποτρόπαια πράξη, δείκτης σοβαρής αντικοινωνικής συμπεριφοράς, ψυχικών διαταραχών και επικείμενης διανθρώπινης βίας.

Η Ομοσπονδία σε ανακοίνωσή της υπενθυμίζει ότι «στη χώρα μας η κακοποίηση και ο βασανισμός των ζώων δεν αποτελούν πλέον ιδιωτική υπόθεση, αλλά σοβαρό ποινικό αδίκημα που τιμωρείται με βαριές ποινές και υψηλά χρηματικά πρόστιμα. Η εγκατάλειψη, ο βασανισμός, η κακή μεταχείριση και η θανάτωση ζώων διώκονται ποινικά».