Απεσωκάρι Ηρακλείου: Το θρίλερ με τον θάνατο του Αλέξανδρου Δασκαλάκη και οι καταγγελίες κατοίκων της περιοχής για άγραφο «κώδικα σιωπής»

Για δεύτερη συνεχή εβδομάδα η Αγγελική Νικολούλη και η ομάδα της συνέχισαν την έρευνα για την υπόθεση που έχει αναστατώσει το Απεσωκάρι Ηρακλείου και ευρύτερα την Κρήτη με τη δολοφονία του Αλέξανδρου Δασκαλάκη, προέδρου του χωριού. Το «Τούνελ» δέχθηκε σημαντικές πληροφορίες από κατοίκους της περιοχής, με την ιστορία, όπως όλα δείχνουν, να κρύβει πολλά περισσότερα από όσα αρχικά μπορούσε κάποιος να φανταστεί.

Σε επιστολή τους στο «Τούνελ», ομάδα κάτοικων του Απεσωκαρίου περιγράφουν το καθεστώς φόβου και τον άγραφο «κώδικα σιωπής» που επικρατεί στην περιοχή εδώ και χρόνια. Υποστηρίζουν ότι όσοι γνωρίζουν κρίσιμα γεγονότα αποφεύγουν να μιλήσουν, φοβούμενοι αντίποινα.

Κάνουν λόγο για περιστατικά εκφοβισμού, πιέσεις και απειλές σε βάρος πολιτών. Καταγγέλλουν ότι άτομα τα οποία, όπως λένε σχετίζονται με την τραγική κατάληξη του προέδρου του χωριού τους , διατηρούν ισχυρές διασυνδέσεις με πρόσωπα που κατέχουν καίριες θέσεις σε τοπικό επίπεδο και έτσι δεν τους αγγίζει κανείς .

Όπως υποστηρίζουν, συγγενικές σχέσεις, φιλίες και κουμπαριές έχουν δημιουργήσει ένα πλέγμα αλληλοκάλυψης και προστασίας, το οποίο λειτουργεί αποτρεπτικά για όσους επιθυμούν να καταγγείλουν τις παραβατικές συμπεριφορές αυτών των προσώπων.

Οι κάτοικοι αναφέρουν ότι όταν απευθύνονται στις αρχές αντί να βρουν το δίκιο τους γίνονται άμεσα στόχος.

Κάθε φορά που καταγγέλλουν κτηνοτρόφους για αυθαίρετες καταλήψεις των εκτάσεων τους ή άλλες παραβατικές ενέργειες ενεργοποιούνται σκοτεινοί μηχανισμοί για να τους αποθαρρύνουν με μεθόδους που παραπέμπουν σε μαφία. Περιγράφουν περιστατικά βανδαλισμών, που λειτουργούν ως «μήνυμα» προς όσους αντιδρούν ακόμη και ένοπλες απειλές.

Οι συντάκτες της επιστολής δηλώνουν ότι αισθάνονται απροστάτευτοι και ζητούν να σπάσει ο κύκλος φόβου, σιωπής και ατιμωρησίας. Απευθύνουν, μάλιστα, έκκληση στην εκπομπή και την Αγγελική Νικολούλη να μην σταματήσει την έρευνα μέχρι να αποκαλυφθεί όλη η αλήθεια.

«Κουμάντο κάνει η κατσούνα»

Κάτοικος της περιοχής, μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής κάτω από καθεστώς απόλυτης ανωνυμίας, περιέγραψε με μελανά χρώματα την κατάσταση:

«Στην Κρήτη κουμάντο κάνει η κατσούνα και ο νόμος του ισχυρού. Αν κάποιος παραμερίσει το φόβο και τολμήσει να παραπονεθεί ή να κάνει καταγγελία, αμέσως ενημερώνονται κρυφά οι κτηνοτρόφοι για το ποιος μίλησε, και την επόμενη μέρα βρίσκεις την περιουσία σου κατεστραμμένη ή δέχεσαι απειλές για τη ζωή σου».

Ένας στενός φίλος του προέδρου ξέσπασε στην κάμερα, τονίζοντας πως οι αγρότες της Μεσαράς βρίσκονται στο έλεος του Θεού:

«Αντιλαμβανόμαστε ότι και οι κτηνοτρόφοι κάνουν τη δουλειά τους, αλλά δεν μπορούν να ρημάζουν τους δικούς μας κόπους. Όσοι τόλμησαν να αντιδράσουν, είδαν ότι δεν έγινε τίποτα από τις αρχές. Ο Αλέκος προσπαθούσε πάντα να βοηθήσει όλο το χωριό, δεν άντεχε την αδικία και δυστυχώς είχε αυτή την τραγική κατάληξη».

Η ιδιοκτήτρια του καφενείου του χωριού εξήγησε στην κάμερα της εκπομπής πως μια νάιλον κόκκινη σακούλα έλυσε τελικά τον γρίφο στο σημείο της φονικής επίθεσης στον Αλέξανδρο Δασκαλάκη.

Η ξαδέλφη του θύματος, Άννα Δασκαλάκη, αποτύπωσε με λίγες κουβέντες τον κοινό πόνο της οικογένειας, αλλά και την ακλόνητη απόφασή τους να φτάσουν μέχρι το τέλος:

«Ο Αλέκος θυσιάστηκε για την αλήθεια και για το χωριό του. Το μόνο που ζητάμε είναι να μάθουμε όλη την αλήθεια. Υπήρχαν κατά καιρούς διαφωνίες για κτηνοτροφικά ζητήματα, όμως εμείς δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε κανέναν χωρίς αποδείξεις. Αυτή είναι πλέον δουλειά των αρχών».

Το «Τούνελ» αναζήτησε απαντήσεις και στη δημοτική αρχή της περιοχής. Ο dήμαρχος Γόρτυνας, Μιχάλης Κοκολάκης, δήλωσε συγκλονισμένος από τον θάνατο του Αλέκου Δασκαλάκη και υποστήριξε πως στις μεταξύ τους συζητήσεις δεν είχαν τεθεί ποτέ ζητήματα παράνομης βόσκησης ή προβλήματα με κτηνοτρόφους. Ο γαμπρός του προέδρου, φανερά αγανακτισμένος, ξεκαθάρισε πως έχουν γίνει επανειλημμένα επίσημες καταγγελίες στον δήμο για την ασυδοσία των κτηνοτρόφων. Εξέφρασε την έντονη απορία του για το πώς αυτές οι αναφορές «χάθηκαν» στο δρόμο.

Ο Αλέξανδρος Δασκαλάκης είχε μεταφερθεί σε κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Βενιζελείου Νοσοκομείου με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και έδωσε μάχη για τη ζωή του επί 21 ημέρες, πριν τελικά καταλήξει.

Η υπόθεση αρχικά αποδόθηκε σε πτώση από το δίκυκλο που οδηγούσε. Ωστόσο, τα σοβαρά συντριπτικά κατάγματα που έφερε στο κεφάλι του δεν συμβάδιζαν με την εικόνα της μοτοσυκλέτας του, η οποία βρέθηκε ουσιαστικά ανέπαφη, χωρίς ίχνη πρόσκρουσης ή σύρσης. Το ιατροδικαστικό πόρισμα ήρθε να ενισχύσει τις υποψίες, κάνοντας λόγο για πιθανή ανθρωποκτονία.