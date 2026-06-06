Μαρίνα Ασλάνογλου: «Μπορεί να είχα βιώσει ανταγωνισμό από γυναίκα πολύ μεγαλύτερή μου»

Η Μαρίνα Ασλάνογλου, έκανε δηλώσεις στο «Breakfast@Star». Ανάμεσα σε άλλα, η ηθοποιός εξομολογήθηκε ότι έχει βιώσει ανταγωνισμό από γυναίκα μεγαλύτερης ηλικίας. 

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Lifestyle

Μαρίνα Ασλάνογλου
Φωτογραφία: Instagram/marina_aslanoglou_official
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Μαρίνα Ασλάνογλου έκανε δηλώσεις στο «Breakfast@Star», μιλώντας για τη σύγχρονη γυναίκα. Εξομολογήθηκε πως έχει βιώσει ανταγωνισμό από μεγαλύτερο άτομο του ίδιου φύλου.
  • Η αγαπημένη ηθοποιός τόνισε πως «πιστεύω στη γυναικεία αλληλεγγύη, και πιστεύω στη γυναικεία φιλία, και γενικά πιστεύω ότι οι γυναίκες έχουμε πολύ μεγάλη δύναμη».
  • Αναφερόμενη στον ανταγωνισμό, η Μαρίνα Ασλάνογλου δήλωσε ότι: «Μπορεί να είχα βιώσει ανταγωνισμό από γυναίκα πολύ μεγαλύτερή μου».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Με αφορμή τη νέα της παράσταση, η Μαρίνα Ασλάνογλου, την οποία φέτος το κοινό αποθέωσε για την ερμηνεία της στην επιτυχημένη σειρά του ALPHA «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια», έκανε δηλώσεις στην κάμερα του «Breakfast@Star». Μιλώντας στην εκπομπή της Ελένης Χατζίδου και του Ετεοκλή Παύλου, η αγαπημένη ηθοποιός αναφέρθηκε στη σύγχρονη γυναίκα, ενώ εξομολογήθηκε πως έχει βιώσει ανταγωνισμό από μεγαλύτερο άτομο του ίδιου φύλου.

Άρης Αντωνόπουλος: «Μου αρέσει πολύ να “κλέβω” στοιχεία υποκριτικής από τον Αλέκο Συσσοβίτη και τη Μαρίνα Ασλάνογλου»

Στη διάρκεια των δηλώσεών της, η Μαρίνα Ασλάνογλου εξήγησε πως: «Φυσικά και πιστεύω στη γυναικεία αλληλεγγύη, και πιστεύω στη γυναικεία φιλία, και γενικά πιστεύω ότι οι γυναίκες έχουμε πολύ μεγάλη δύναμη. Είμαστε πάρα πολύ έξυπνες, και πάρα πολύ ικανές, και μπορούμε να κάνουμε τα πάντα». 

Συνεχίζοντας, η επιτυχημένη καλλιτέχνις είπε ότι: «Μπορεί να είχα βιώσει ανταγωνισμό από γυναίκα πολύ μεγαλύτερή μου. Από την σύγχρονη γυναίκα, συνομήλικη και μικρότερη, είναι άλλα τα μυαλά. Είναι πιο μπροστά. Έχουμε ξεπεράσει τα στερεότυπα και τις μικρότητες». 

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ