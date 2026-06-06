Μαρίνα Ασλάνογλου: «Μπορεί να είχα βιώσει ανταγωνισμό από γυναίκα πολύ μεγαλύτερή μου»

Με αφορμή τη νέα της παράσταση, η Μαρίνα Ασλάνογλου, την οποία φέτος το κοινό αποθέωσε για την ερμηνεία της στην επιτυχημένη σειρά του ALPHA «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια», έκανε δηλώσεις στην κάμερα του «Breakfast@Star». Μιλώντας στην εκπομπή της Ελένης Χατζίδου και του Ετεοκλή Παύλου, η αγαπημένη ηθοποιός αναφέρθηκε στη σύγχρονη γυναίκα, ενώ εξομολογήθηκε πως έχει βιώσει ανταγωνισμό από μεγαλύτερο άτομο του ίδιου φύλου.

Στη διάρκεια των δηλώσεών της, η Μαρίνα Ασλάνογλου εξήγησε πως: «Φυσικά και πιστεύω στη γυναικεία αλληλεγγύη, και πιστεύω στη γυναικεία φιλία, και γενικά πιστεύω ότι οι γυναίκες έχουμε πολύ μεγάλη δύναμη. Είμαστε πάρα πολύ έξυπνες, και πάρα πολύ ικανές, και μπορούμε να κάνουμε τα πάντα».

Συνεχίζοντας, η επιτυχημένη καλλιτέχνις είπε ότι: «Μπορεί να είχα βιώσει ανταγωνισμό από γυναίκα πολύ μεγαλύτερή μου. Από την σύγχρονη γυναίκα, συνομήλικη και μικρότερη, είναι άλλα τα μυαλά. Είναι πιο μπροστά. Έχουμε ξεπεράσει τα στερεότυπα και τις μικρότητες».