Ρωσία: Νέα επιδρομή ουκρανικών drones στην Αγία Πετρούπολη – Καταρρίφθηκαν 86

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Συνολικά 86 drones αναχαίτισαν οι ρωσικές δυνάμεις τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο στην ευρύτερη περιοχή της Αγίας Πετρούπολης. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, η μαζική αυτή επίθεση σημειώθηκε την ώρα που στην πόλη βρίσκεται σε εξέλιξη ένα ιδιαίτερα σημαντικό επενδυτικό φόρουμ.

«Ογδόντα έξι drones καταρρίφθηκαν στον εναέριο χώρο της περιφέρειας Λένινγκραντ. Οι επιχειρήσεις μάχης συνεχίζονται», έγραψε ο περιφερειάρχης Αλεξάντρ Ντροζντένκο στο Telegram.

«Η Αγία Πετρούπολη έγινε στόχος ευρείας επίθεσης με στρατιωτικά drones», επεσήμανε από την πλευρά του ο δήμαρχος της πόλης Αλεξάντρ Μπεγκλόφ. «Ζητώ από τους κατοίκους της Αγίας Πετρούπολης να παραμείνουν στα σπίτια τους και να μην βγουν έξω», πρόσθεσε.

Λίγο μετά τις επιθέσεις, το διεθνές αεροδρόμιο Πούλκοβο στα νότια της πόλης ανέστειλε προσωρινά τη λειτουργία του, χωρίς να δώσει επίσημες εξηγήσεις. Το κλίμα ήταν ήδη τεταμένο από την Τετάρτη, την ημέρα έναρξης του οικονομικού φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης —του άλλοτε «ρωσικού Νταβός»— όταν ουκρανικά drones έπληξαν κοντινές στρατιωτικές και πετρελαϊκές υποδομές. Μάλιστα, οι προσκεκλημένοι έφθαναν στον χώρο της εκδήλωσης βλέποντας στον ορίζοντα μια στήλη πυκνού μαύρου καπνού.

Αναχαίτιση drones στη Μόσχα

Το φόρουμ ολοκληρώνεται σήμερα, την επομένη ομιλίας του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν. Εξάλλου οκτώ ουκρανικά drones αναχαιτίστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες καθώς κατευθύνονται στη Μόσχα, ανέφερε στο Telegram o δήμαρχος ρωσικής πρωτεύουσας Σεργκέι Σομπιάνιν.

Κλιμάκωση των επιθέσεων

Οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας κλιμακώνουν τελευταία τις επιδρομές τους με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εναντίον της Ρωσίας και τομέων της χώρας που έχει καταλάβει ο ρωσικός στρατός, σε αντίποινα για τα καθημερινά ρωσικά πλήγματα εναντίον του ουκρανικού εδάφους.

Επίθεση με drones προκάλεσε πυρκαγιά σε αποθήκη καυσίμων στο Ουστ- Λαμπίνσκ, στη ρωσική περιφέρεια Κρασνοντάρ, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Συνολικά το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι στη διάρκεια της νύκτας αναχαιτίστηκαν στον εναέριο χώρο της Ρωσίας 376 ουκρανικά drones.

Ρωσικό πλήγμα στη Ζαπορίζια

Στην Ουκρανία, στην επαρχία Ζαπορίζια, επίθεση της Ρωσίας με drones εναντίον «κρίσιμης σημασίας και βιομηχανικών υποδομών» προκάλεσε τον θάνατο δύο ανθρώπων, ανακοίνωσε ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της περιοχής Ιβάν Φεντόροφ.

Στην επαρχία Ντνιπροπετρόφσκ, που έγινε στόχος «σχεδόν 30 φορές με drones και το πυροβολικό», ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και τρεις τραυματίστηκαν στην πόλη Κρίβι Ριχ, επεσήμανε ο επικεφαλής της τοπικής στρατιωτικής διοίκησης Ολεξάντρ Γκάνζα.

Οι ουκρανικές υπηρεσίες διάσωσης έκαναν επίσης λόγο για επιθέσεις με drones και εναντίον της πόλης της Οδησσού, χωρίς να υπάρξουν θύματα.