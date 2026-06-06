CNN: Αποκλείει το ενδεχόμενο συνάντησης Χαμενεΐ – Τραμπ Ιρανός αξιωματούχος

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Η Τεχεράνη απορρίπτει το ενδεχόμενο συνάντησης μεταξύ του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Μοτζτάμπα Χαμενεΐ και του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, όπως δήλωσε Ιρανός αξιωματούχος σε συνέντευξή του στο CNN.

Ο Μοχσέν Ρεζάι, στρατιωτικός σύμβουλος του Χαμενεΐ, τόνισε ότι μια τέτοια συνάντηση «δεν πρόκειται να συμβεί αυτή τη στιγμή», απορρίπτοντας τα σχετικά σενάρια που έχουν διατυπωθεί στο πλαίσιο των επαφών Ουάσινγκτον – Τεχεράνης.

Αδιέξοδο στις συνομιλίες

Ο ίδιος αξιωματούχος ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών βρίσκονται σε αδιέξοδο, με την ιρανική πλευρά να ζητά την αποδέσμευση παγωμένων κεφαλαίων ως προϋπόθεση για πρόοδο στη διαδικασία.

Όπως σημείωσε, η αποδέσμευση 24 δισ. δολαρίων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων θα μπορούσε να λειτουργήσει ως «τεστ εμπιστοσύνης» για την πορεία των συνομιλιών.

Σύμφωνα με την ιρανική πρόταση, 12 δισ. δολάρια θα πρέπει να αποδεσμευθούν με την υπογραφή ενδιάμεσης συμφωνίας και άλλα 12 δισ. σε μεταγενέστερο στάδιο.

Από την πλευρά τους, Αμερικανοί αξιωματούχοι εκφράζουν επιφυλάξεις, υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια κίνηση θα αποδυνάμωνε τη διαπραγματευτική θέση της Ουάσινγκτον.

Προειδοποιήσεις για κλιμάκωση

Ο Ιρανός αξιωματούχος προειδοποίησε ότι ενδεχόμενη νέα στρατιωτική σύγκρουση θα μπορούσε να επεκταθεί πέρα από τον Περσικό Κόλπο.

Παράλληλα, επανέλαβε τις θέσεις της Τεχεράνης για τα Στενά του Ορμούζ και τη διαχείριση της θαλάσσιας διόδου σε συνεργασία με το Ομάν, στο πλαίσιο της στρατηγικής ενεργειακής ασφάλειας της περιοχής.

Πηγή: CNN