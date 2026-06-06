O Ντόναλντ Τραμπ διατείνεται ότι το Ιράν έχει χάσει σχεδόν το 80% του πυραυλικού του οπλοστασίου

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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε χθες Παρασκευή στο τηλεοπτικό δίκτυο NBC News ότι στο Ιράν απομένει το «21 ως 22%» των πυραύλων που διέθετε προτού αρχίσει ο πόλεμος με την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ την 28η Φεβρουαρίου.

«Έχουν κάποιους πυραύλους, έχουν κάποια drones. Θα έλεγα εκατοστιαία ίσως το 21-22% των πυραύλων τους. Είναι πολλοί πύραυλοι, αλλά όχι τόσοι όσους είχαν πριν αρχίσουμε την επίθεσή μας», είπε ο ρεπουμπλικάνος, σύμφωνα με απόσπασμα της συνέντευξης που μεταδόθηκε από το δίκτυο — ολόκληρη η συνέντευξη θα μεταδοθεί αύριο Κυριακή.

Ο ίδιος ο πρόεδρος των ΗΠΑ διαβεβαίωνε ωστόσο στις αρχές του Μαΐου ότι στην Τεχεράνη δεν απέμενε παρά «το 18 ως 19%» του αποθέματος πυραύλων των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων.

«Τα περισσότερα από τα εργοστάσια drones έχουν καταστραφεί, οι περισσότερες εξέδρες εκτόξευσης έχουν καταστραφεί και οι περισσότερες εγκαταστάσεις κατασκευή πυραύλων έχουν καταστραφεί», επέμεινε χθες ο μεγιστάνας.

Αναθεωρημένες εκτιμήσεις

Η νέα εκτίμηση του Αμερικανού προέδρου διαφοροποιείται από προηγούμενες δηλώσεις του. Στις αρχές Μαΐου, ο Τραμπ είχε υποστηρίξει ότι στο Ιράν απέμενε μόλις το 18%-19% του αρχικού πυραυλικού αποθέματος.

Ο ίδιος επέμεινε ότι οι αμερικανικές και ισραηλινές επιχειρήσεις έχουν προκαλέσει σοβαρά πλήγματα στις στρατιωτικές δυνατότητες της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Όπως ανέφερε, «τα περισσότερα εργοστάσια παραγωγής drones έχουν καταστραφεί, οι περισσότερες εξέδρες εκτόξευσης έχουν καταστραφεί και οι περισσότερες εγκαταστάσεις κατασκευής πυραύλων έχουν επίσης καταστραφεί».

Το Ιράν «δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα»

Νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων εντός του Air Force On, είχε δηλώσει ότι η κυβέρνησή του σημειώνει «μεγάλη επιτυχία» σε ό,τι αφορά το Ιράν,

Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε τη θέση της Ουάσιγκτον σχετικά με το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, τονίζοντας ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

«Δεν πρόκειται να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο. Δεν βρίσκονται σε θέση να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τραμπ, επαναλαμβάνοντας σχόλια που έχει διατυπώσει κατ’ επανάληψη κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Από την πλευρά του, το Ιράν απορρίπτει εδώ και χρόνια τις κατηγορίες της Ουάσιγκτον και άλλων δυτικών χωρών ότι επιδιώκει την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων, υποστηρίζοντας ότι το πυρηνικό του πρόγραμμα έχει αποκλειστικά ειρηνικούς σκοπούς.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP