Λυκουρέντζος: Χρειάζονται νέοι πόροι για βιώσιμο ασφαλιστικό του ΕΛΓΑ – Πρέπει όλοι μαζί με χαρτί και μολύβι να λύσουμε το ζήτημα

Εύη Κατσώλη

Oικονομία

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ

«Το ζήτημα των πόρων του ΕΛΓΑ πρέπει όλοι μαζί να το συζητήσουμε και να συμφωνήσουμε να το λύσουμε. Ο μετασχηματισμός του Οργανισμού είναι εθνικής σημασίας ζήτημα. Και πρέπει να μιλήσουμε για τα έσοδά του. Γιατί ό,τι και να θέλουμε να κάνουμε για να καλυτερεύσουμε το γεωασφαλιστικό μας σύστημα, χωρίς νέους πόρους δεν μπορούμε να μιλάμε, ούτε για βιώσιμο σύστημα, ούτε για κάλυψη αποζημιώσεων». Αυτό τόνισε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ), Ανδρέας Λυκουρέντζος, ενημερώνοντας τα μέλη της Διακομματικής Επιτροπής της Βουλής, με αντικείμενο «τη μελέτη των προβλημάτων και την επεξεργασία προτάσεων για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα, στη βάση των σύγχρονων προκλήσεων και των διεθνών εξελίξεων».

Ο κ. Λυκουρέντζος μίλησε για την ανάγκη προσαρμογής του ΕΛΓΑ στη νέα πραγματικότητα της κλιματικής αλλαγής, τονίζοντας ότι ο Οργανισμός είναι ασφαλιστικός και δεν χαράζει, δεν ασκεί πολιτική, ούτε νομοθετεί, αλλά υλοποιεί μόνο νομοθετικές πρωτοβουλίες υπό την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τον κανονισμό της, στον οποίο ορίζονται όρια χρηματοδότησης μέσα στα οποία μπορεί να κινηθεί.

«Πρέπει ο ΕΛΓΑ να διαθέτει οικονομική ευρωστία. Και αυτό πρέπει όλοι να το συμφωνήσουμε με χαρτί και μολύβι. Θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι μπορούμε να πληρώνουμε τις αποζημιώσεις», τόνισε ενώ επεσήμανε ότι έχει εξοφληθεί το 100% των ζημιών του 2025 από τον παγετό, ενώ με τη σωστή διαχείριση που έγινε στο Ταμείο, το οποίο πλέον βρίσκεται εντός των ορίων ασφαλείας.

Έμφαση έδωσε ο κ. Λυκουρέντζος, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στο σύστημα που πρέπει να εξευρεθεί για τις ασφαλιστικές εισφορές, «ένα δύσκολο θέμα» όπως είπε, σημειώνοντας ότι έχουν ξεκινήσει πριν 2,5 χρόνια συζητήσεις με ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρίες, αλλά δυστυχώς δεν ενδιαφέρονται.

Όπως είπε ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ, «ενδιαφέρονται μόνο για το σύστημα αντασφάλισης αλλά κατά τη γνώμη μου είναι ακριβό, γιατί ένα ποσό της τάξης 10 -15 εκατ. ευρώ το χρόνο για προμήθεια και ένα ποσό 50 εκ. για την αντασφάλιση, δεν είναι κάτι που μπορεί να αντέξει ο ΕΛΓΑ».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Διαβήτης τύπου 1: Επιστημονική ανακάλυψη βάζει τέλος στις ενέσεις ινσουλίνης

Καρκίνος του μαστού: 4 ύπουλα συμπτώματα που πρέπει να γνωρίζετε, πέρα από το εξόγκωμα

ΑΑΔΕ: Πρεμιέρα κάνει σήμερα η νέα εφαρμογή timologio – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε έως και την Παρασκευή στα ΑΤΜ

Η αστοχία της AI αποτελεί πρόβλημα εμπειρίας πελατών – Είναι η πολυτροπική τεχνολογία η λύση;

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
περισσότερα
09:15 , Τετάρτη 22 Απριλίου 2026

Νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ για παιδικές κατασκηνώσεις: Έρχονται 70.000 vouchers – Ποιοι και πώς θα τα λάβουν

Έως τον Μάιο αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο «Πρόγρα...
09:11 , Τετάρτη 22 Απριλίου 2026

Κοινωνικός Τουρισμός 2026 – 2027: Ποιοι ΑΦΜ μπορούν να κάνουν αίτηση σήμερα

Συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού Εργαζομένων...
07:52 , Τετάρτη 22 Απριλίου 2026

e- ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται έως και την Παρασκευή

Συνολικά 1.366.334.451,81 ευρώ θα πληρώσουν  έως τις 24 Απριλίου ο e-ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ σε 2.666....
07:16 , Τετάρτη 22 Απριλίου 2026

Τα νέα μέτρα ενίσχυσης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις – Οι τελευταίες πληροφορίες

Μετά την ανακοίνωση του πλεονάσματος της ελληνικής οικονομίας για το 2025 από την Eurostat σήμ...
MUST READ

LIVE – 52η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Μάστιγα» οι τηλεφωνικές απάτες: Τα κόλπα των επιτήδειων για να ξεγελούν τα θύματά τους – Πώς έπεισαν 14χρονο να παραδώσει χρυσαφικά και χρυσές λίρες

Τσερνόμπιλ: «Καταφύγιο» άγριας ζωής 40 χρόνια μετά την πυρηνική καταστροφή – Η εντυπωσιακή επιστροφή της φύσης