Η φοροδιαφυγή κάνει «πάρτι»: Κομμώτρια έκρυψε 472.000 ευρώ και άνεργος αύξησε την περιουσία του… κατά 300.000 ευρώ – «Λαβράκια» έβγαλαν οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ

«Πάρτι» έκανε η φοροδιαφυγή το 2025 και σύμφωνα με τον απολογισμό της ΑΑΔΕ, περισσότερα από 11.000 φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις συγκαταλέγονται στους… παραβάτες. Η παραβατικότητα αγγίζει το 30% των ελέγχων, δηλαδή περίπου 3 στις 10 περιπτώσεις οδηγούν σε διαπίστωση φορολογικών παραβάσεων.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι πραγματοποιήθηκαν περίπου 48.000 έλεγχοι, από τους οποίους προέκυψαν 180.000 φορολογικές παραβάσεις, αναδεικνύοντας τη συστηματική φύση της φοροδιαφυγής. Η εικόνα αυτή συνδέεται και με τα αυξημένα δημοσιονομικά έσοδα, που συμβάλλουν στη διαμόρφωση υπερπλεονάσματος.

Οι κλάδοι με τη μεγαλύτερη παραβατικότητα είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτικοί:

Πρωταθλητής στη φοροδιαφυγή με παραβατικότητα 61% αναδείχθηκε το χονδρικό και λιανικό εμπόριο στον τομέα επισκευής μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών.

Τη δεύτερη της λίστας κατέλαβαν οι χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών με «επίδοση» 58,1%.

Και ακολούθησαν: δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης με 56,2%, δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας 54%, άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών 50,3%, φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες 40,8%, χονδρικό εμπόριο 33,9%, δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης 32,4%, καταλύματα 31,6%, λιανικό εμπόριο 29,3%, βιομηχανία τροφίμων 28,8% και λοιποί γενικοί τομείς 19,1%.

Αντίστοιχα υψηλά ποσοστά καταγράφονται και σε άλλους τομείς της οικονομίας, γεγονός που υπογραμμίζει τη διάχυση του προβλήματος.

Οι περιοχές με τη μεγαλύτερη παραβατικότητα

Σε γεωγραφικό επίπεδο, η υψηλότερη παραβατικότητα εντοπίζεται στη Δυτική Ελλάδα με 39,9%, ακολουθούμενη από:

Πελοπόννησο: 39,6%

Θεσσαλία: 38,2%

Οι συγκεκριμένες περιφέρειες καταγράφουν τα μεγαλύτερα ποσοστά φοροδιαφυγής στη χώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία των ελέγχων.

Παραδείγματα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και χαρακτηριστικές περιπτώσεις μεγάλης φοροδιαφυγής που εντόπισε η ΑΑΔΕ:

Στέλεχος επιχειρήσεων απέκρυψε 3,2 εκατ. ευρώ τη διετία 2019–2020

Ασφαλιστής δήλωσε 532.000 ευρώ χωρίς να μπορεί να την δικαιολογήσει

Ιδιοκτήτρια κομμωτηρίου απέκρυψε 472.000 ευρώ

Πολίτης δήλωνε άνεργος και είχε άγνωστης προέλευσης εισοδήματα 335.000 ευρώ

Άλλος υποτιθέμενος άνεργος προσαύξησε την περιουσία του κατά 300.000 ευρώ

Τα ευρήματα του απολογισμού αποτυπώνουν το μέγεθος του προβλήματος και ενισχύουν την ανάγκη για εντατικοποίηση των ελέγχων, καθώς η φοροδιαφυγή παραμένει ένας από τους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη λειτουργία της οικονομίας.

Σε επίπεδο… αριθμών

Από το σύνολο των διενεργηθέντων μερικών επιτόπιων ελέγχων, 22.020 έγιναν σε επιχειρήσεις εστίασης και 11.149 έλεγχοι σε επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου (εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών), με τη μέση εντοπισθείσα παραβατικότητα να ανέρχεται σε 32,4% και 29,3%, αντίστοιχα.

Στο πλαίσιο επιβολής ποινών που προβλέπει ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας, εκτός από τα 3,1 δισ. ευρώ των φόρων και των προστίμων που καταλόγισε συνολικά η ΑΑΔΕ την περασμένη χρονιά, οι ελεγκτικές αρχές προχώρησαν στην αναστολή λειτουργίας 680 επαγγελματικών εγκαταστάσεων και την επιβολή ειδικής χρηματικής κύρωσης σε 293 επιχειρήσεις.

Το μεγαλύτερο ποσοστό κυρώσεων αναστολής λειτουργίας επιβλήθηκε σε επιχειρήσεις του κλάδου της εστίασης (40,44%), της φυτικής και ζωικής παραγωγής (33,68%), του λιανικού εμπορίου (9%), ενώ μόλις 16% σε λοιπούς κλάδους.

Η στόχευση των ελέγχων της ΑΑΔΕ

Οι κεντρικές στοχεύσεις των μερικών επιτόπιων ελέγχων και ερευνών που που έγιναν το 2025 αφορούσαν σε: