Ισραήλ: Πλήγματα κατά μαχητών της Χεζμπολάχ για «παραβίαση της εκεχειρίας»

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Φωτογραφία Αρχείου: Μάικλ Γκιλάντι/Flash90
Η ισραηλινή πολεμική αεροπορία προχώρησε σε πλήγματα στη νότια Λιβανική επικράτεια, σκοτώνοντας αρκετούς μαχητές της Χεζμπολάχ, οι οποίοι φέρεται να «παραβίασαν τους όρους της εκεχειρίας» και να αποτέλεσαν απειλή για ισραηλινές δυνάμεις, σύμφωνα με τον στρατό.

Επεισόδιο κοντά στο Κουσάιρ

Σε ένα από τα περιστατικά, νωρίτερα σήμερα, στρατιώτες της Ταξιαρχίας Γκολάνι εντόπισαν ομάδα ατόμων κοντά στο χωριό Κουσάιρ, οι οποίοι «διέσχισαν τη γραμμή προωθημένης άμυνας και προσέγγισαν τις δυνάμεις με τρόπο που συνιστούσε άμεση απειλή», όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Ακόμη δύο περιστατικά την προηγούμενη ημέρα

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, σε δύο ακόμη περιστατικά την προηγούμενη ημέρα στην ίδια περιοχή, εντοπίστηκαν «ένοπλοι τρομοκράτες» που επίσης φέρονται να πέρασαν τη γραμμή εκεχειρίας.

Αεροπορικά πλήγματα

Και στις τρεις περιπτώσεις, η ισραηλινή πολεμική αεροπορία προχώρησε σε στοχευμένα πλήγματα «για την εξουδετέρωση της απειλής», όπως υποστηρίζει ο στρατός, αναφέρουν οι Times of Israel.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

