Ολομέλεια των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος: Καταδικάζει κάθε προσπάθεια παρέμβασης ή υποβάθμισης του έργου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Enikos Newsroom

Κοινωνία

δικαστήριο

«Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αποτελεί ανεξάρτητο όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο διέπεται από υπερνομοθετικής ισχύος διατάξεις» τονίζει η συντονιστική επιτροπή της Ολομέλειας των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος σε σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε μετά την σημερινή συνεδρίασή της.

Αναλυτικότερα, στην ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:

«Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αποτελεί ανεξάρτητο όργανο της Ευρωπαϊκής Ενωσης, το οποίο διέπεται από υπερνομοθετικής ισχύος διατάξεις (άρθρο 86 ΣΛΕΕ, Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1939, Οδηγία 2017/1371) και στο οποίο η χώρα μας συμμετέχει από της ιδρύσεώς του.

Οι ευρωπαίοι εντεταλμένοι εισαγγελείς στη χώρα μας είναι Έλληνες εισαγγελικοί λειτουργοί που τελούν σε καθεστώς λειτουργικής και προσωπικής ανεξαρτησίας και ενεργούν με πλήρη ανεξαρτησία έναντι των εθνικών αρχών.

Οποιαδήποτε προσπάθεια, άμεση ή έμμεση, παρέμβασης ή επηρεασμού του έργου τους καθώς επίσης και απαξίωσης ή υποβάθμισης του θεσμικού τους ρόλου είναι απολύτως καταδικαστέα από όπου και αν προέρχεται.

Σε μία ευνομούμενη Πολιτεία, συμπεριφορές, που πλήττουν το κύρος της Δικαιοσύνης, υπονομεύουν την ανεξαρτησία της και κλονίζουν την εμπιστοσύνη των πολιτών προς αυτήν, ιδίως όταν προέρχονται από μέλη της εκτελεστικής εξουσίας, δεν μπορούν να περνούν απαρατήρητες και να γίνονται ανεκτές από κανέναν πολίτη και ιδίως από τους συλλειτουργούς της δικαιοσύνης.

Η δικαιοσύνη αποτελεί πυλώνα της δημοκρατικής λειτουργίας και η ανεξαρτησία της θεμέλιο του Κράτους Δικαίου και της διάκρισης των εξουσιών, την οποία οφείλουμε όλοι μας να προασπίζουμε».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

