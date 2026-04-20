Λάουρα Κοβέσι: Στην Ελλάδα την Τετάρτη η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας – Θα συναντηθεί τον Γιώργο Φλωρίδη

Σήφης Γαρυφαλάκης

Κοινωνία

Κοβέσι
Φωτογραφία: Intime

Τον υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη, θα επισκεφθεί την ερχόμενη Τετάρτη, 22 Απριλίου 2026, η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέσι, ενώ την επόμενη ημέρα, Πέμπτη 23 Απριλίου 2026, θα παραβρεθεί στις εργασίες του 11ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, σε πάνελ με κεντρικό τίτλο «The Shock of the New» (Το Σοκ του Νέου).

Το περιεχόμενο της συνάντησης με τον κ. Φλωρίδη δεν έγινε γνωστό από την πλευρά της κυρίας Κοβέσι. Επίσης, δεν έχει γίνει γνωστό μέχρι στιγμής εάν η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας θα πραγματοποιήσει άλλη συνάντηση με κυβερνητικούς ή δικαστικούς αξιωματούχους, καθώς δεν έχει προηγηθεί σχετική ενημέρωση από την πλευρά της κυρίας Κοβέσι.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

MUST READ

