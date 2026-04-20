NYT: Το Ιράν σχεδιάζει να στείλει αντιπροσωπεία στο Πακιστάν για συνομιλίες με τις ΗΠΑ την Τρίτη

Μια αντιπροσωπεία του Ιράν αναμένεται να μεταβεί την Τρίτη στην πρωτεύουσα του Πακιστάν, το Ισλαμαμπάντ, για να συναντηθεί με την αμερικανική αντιπροσωπεία με σκοπό τις διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με τους New York Times, η οποία επικαλείται δύο ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους που είναι ενήμεροι για το θέμα.

Σύμφωνα με τις πηγές, ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, ο οποίος ηγείται της ιρανικής αποστολής, θα παραστεί επίσης στις συνομιλίες, εφόσον ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς φτάσει στο Ισλαμαμπάντ.