Κεφαλονιά: Συγκινεί η αδελφή της 19χρονης Μυρτούς – «Όποιος ξέρει κάτι να μιλήσει»

Νέα διάσταση παίρνει η υπόθεση θανάτου της 19χρονης Μυρτούς στην Κεφαλονιά, με την αδελφή της να απευθύνει δημόσια έκκληση σε όποιον γνωρίζει οποιοδήποτε στοιχείο να το καταθέσει, ώστε να αποκαλυφθεί η αλήθεια.

Η ίδια μίλησε στην εκπομπή «Live News» το απόγευμα της Δευτέρας (20/04) και περιέγραψε μια υπόθεση που, όπως υποστήριξε, παραμένει γεμάτη σκοτεινά σημεία.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, τουλάχιστον τρία πρόσωπα κατηγορούνται ότι εγκατέλειψαν την 19χρονη να πεθάνει σε κεντρική πλατεία του Αργοστολίου. Η αδελφή της νεαρής ζήτησε από τους πολίτες της Κεφαλονιάς να μιλήσουν, ακόμη και ανώνυμα, εφόσον γνωρίζουν κάτι που μπορεί να βοηθήσει την έρευνα.

«Θέλω παρακαλώ πολύ και τον κόσμο εδώ της Κεφαλονιάς, οτιδήποτε ξέρει που εμείς μπορεί να αγνοούμε ή μπορεί να μην πάει το μυαλό μας, ή κάποια πληροφορία που μπορεί να χαθεί ή κάποιος να φοβάται να τη δώσει, γιατί η ενημέρωση είναι το όπλο της αλήθειας. Για να βοηθήσουμε και άλλα παιδιά και να ξεβρωμίσουμε την κοινωνία, σας παρακαλώ πάρα πολύ όποιος ξέρει κάτι να μιλήσει», είπε αρχικά η αδελφή της Μυρτούς.

Στη συνέχεια, η ίδια εμφανίστηκε ιδιαίτερα φορτισμένη και έστρεψε τις υποψίες της προς κάθε κατεύθυνση, τονίζοντας ότι αναμένει απαντήσεις για όσα συνέβησαν. Όπως είπε, θεωρεί πως η υπόθεση κρύβει πτυχές που δεν έχουν ακόμη αποκαλυφθεί.

«Για εμένα είναι όλοι υπεύθυνοι μέχρι αποδείξεως του εναντίου. Υποπτεύομαι τους πάντες αυτή τη στιγμή και θέλω παρακαλώ όποιος ξέρει κάτι, ένα ανώνυμο τηλέφωνο στην αστυνομία ή σε εμένα, να μας δώσει λίγο φως, αν ξέρει κάτι, για να βρούμε τις άκρες. Βρωμάει πολύ αυτή η ιστορία, θα πέσουμε από τα σύννεφα», είπε ακόμη.

Η αδελφή της 19χρονης αναφέρθηκε και στον βαρύ πόνο που βιώνει η οικογένεια, κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στους γονείς της. Με εμφανή συγκίνηση, κάλεσε τον κόσμο να δείξει κατανόηση απέναντι στην ένταση και την οδύνη που επικρατούν αυτές τις ημέρες.

«Κάντε το για αυτόν τον πατέρα, που έχει περάσει τόσα πολλά στη ζωή του, είναι 86 χρόνων, και για αυτή τη μάνα που αυτή τη στιγμή περνάνε το χειρότερο πράγμα που έχουν περάσει στη ζωή τους».

Ακόμη, ζήτησε να υπάρξει κατανόηση, λέγοντας: «Κατανόηση ακόμη και αν πει κάτι παραπάνω στον εκνευρισμό του. Όποιος ξέρει να μιλήσει».

Σε άλλο σημείο της τοποθέτησής της, η ίδια αναφέρθηκε και στη σχέση που είχε με την αδελφή της, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η 19χρονη βρισκόταν υπό έντονη κοινωνική πίεση. «Αν η αδελφούλα μου δεν πέθαινε εδώ, θα την έτρωγε η ανθρωποφαγία», είπε χαρακτηριστικά.

Στην ίδια εκπομπή μίλησε και ο δικηγόρος της οικογένειας της 19χρονης, ο οποίος επιτέθηκε φραστικά στον 66χρονο, λέγοντας πως «ντράπηκε και η ντροπή».