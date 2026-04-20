«Καρφιά» από τον Γιώργο Βλάχο: Ο Λαζαρίδης έπρεπε να είχε παραιτηθεί από την πρώτη στιγμή – Κάτι δεν πάει καλά στο Μαξίμου

Αποστάσεις από την στάση που έχει υιοθετήσει η κυβέρνηση απέναντι στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κράτησε ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής της ΝΔ Γιώργος Βλάχος, ενώ διαφοροποιήθηκε και από τη γραμμή σε σχέση με τις άρσεις ασυλίας των βουλευτών, των οποίων το όνομα περιλαμβάνεται στις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ταυτόχρονα, υποστήριξε πως ο Μακάριος Λαζαρίδης έπρεπε να παραιτηθεί από την πρώτη στιγμή, μίλησε για «αρχοντόπουλα» και εκτίμησε πως δεν υπάρχει συντονισμός στο Μαξίμου.

«Είμαι από αυτούς που περιμένουν να ακούσουμε τους συναδέλφους πως θα τοποθετηθούν, τι θα ζητήσουν οι ίδιοι, πως θα επιχειρηματολογήσουν για τη δικογραφία που τους αφορά και να πάρουμε την τελική απόφαση ούτως ώστε να είναι όσο πιο σωστή. Το «ναι» σε όλους σημαίνει ότι δεν είδα τίποτα, δεν άκουσα τίποτε, δεν με ενδιαφέρει τίποτε. Η επιτροπή Δεοντολογίας καλά έκανε από την μεριά της και δεν διαχώρισε τους βουλευτές αλλά οι βουλευτές όμως δεν μπορούν να λειτουργούν έτσι, λειτουργούν σαν άτομα που βλέπουν, ακούνε και κρίνουν. Τότε που το έκανε κι η επιτροπή δεοντολογίας η δικογραφία δεν ήταν πολύ γνωστή, τώρα έγινε φύλλο και φτερό. Απομένουν ο κ. Αθανασίου και ο κ. Χατζηβασιλείου οι οποίοι δεν έχουν εκφραστεί αλλά σε κάθε περίπτωση μετράει κι η γνώμη τους. Αν για παράδειγμα ο κ. Αθανασίου με την εμπειρία του αξιολογήσει αυτό που τον αφορά κάπως ε! δεν μπορεί αυτό να το προσπεράσεις», είπε ο κ. Βλάχος, ερωτηθείς κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο ραδιόφωνο “Παραπολιτικά” για το εάν θα ψηφίσει τις άρσεις ασυλίας.

Στην επισήμανση του δημοσιογράφου ότι υπάρχουν βουλευτές που θα πουν ότι δεν θεωρούν ότι έχουν κάνει κάτι παράνομο αλλά ζητούν την άρση της ασυλίας τους γιατί θέλουν να το δείξουν και στον φυσικό δικαστή, σχολίασε: «Σε μια τέτοια περίπτωση τα πράγματα δυσκολεύουν, αν το θέλει ο ίδιος κι επιμένει τι να του πεις, να τον αθωώσω εγώ προκαταβολικά; Δηλαδή πρέπει κι ο ίδιος πρέπει να βοηθήσει τον εαυτό του να πει κάτι. «Και παλληκάρι και δεν θέλω» δεν πάνε μαζί, ούτε να μεταφερθεί το θέμα στους βουλευτές δηλαδή αύριο να ασχολούμαστε ποιοι δεν ψηφίσαμε την ώρα που ο άλλος στο ζητάει. Περιμένω να ακούσω …ο καθένας θα πρέπει να πάρει το λόγο και να πει πως αξιολογεί το κομμάτι της δικογραφίας που τον αφορά κι εκεί να είναι η ουσία».

«Από την άλλη μεριά δεν μπορούμε να ποινικοποιήσουμε την οποιαδήποτε επικοινωνία του κάθε βουλευτή με οποιαδήποτε υπηρεσία, όταν κόσμος έρχεται που δεν βρίσκει το δίκιο του δηλαδή μας παρακολουθούν όλους τι θα πούμε κι αν πούμε και μια κουβέντα παραπάνω κάποιοι περιμένουν να πυροβολήσουν; Αυτά είναι φαινόμενα τα οποία απαξιώνουν το ρόλο του βουλευτή», συμπλήρωσε.

Τι είπε για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Σχετικά με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, εξέφρασε την άποψη ότι για εκείνον δεν υπάρχει θέμα. «Συμφωνώ με τον Πρωθυπουργό. Την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, και κάθε δικαστική αρχή, δεν μπορεί να την παραδέχεσαι όταν η απόφαση σε ικανοποιεί και να την απορρίπτεις όταν δεν σε ικανοποιεί».

Ξεκαθάρισε ότι δεν συμφωνεί με τον κ. Γεωριγάδη, κι όπως είπε, απορεί γιατί επιμένει. «Είπε μια φορά την άποψή του, το να το συνεχίζεις όμως και να επιμένεις κόντρα σε αυτά που επαναλαμβάνει ο Πρωθυπουργός κάτι δεν πάει καλά. Κάποιος πρέπει να μιλάει λιγότερο. …Δεν είναι ένα πρόσωπο, είναι πολλοί που κατά καιρούς μιλούν πολύ»

Η παραίτηση Λαζαρίδη και τα «αρχοντόπουλα»

Ερωτηθείς αν έπρεπε να είχε παραιτηθεί νωρίτερα ο κ. Λαζαρίδης απάντησε: «Ναι φυσικά, από την πρώτη στιγμή. Έπρεπε αυτά τα διορθωτικά που είπε προχθές να τα πει την πρώτη ημέρα και να συνοδευτούν αυτά με μια μεγάλη συγνώμη που δεν την είπε ποτέ, και με την παραίτηση του στη διάθεση του Πρωθυπουργού. Έπρεπε να του έχει ζητηθεί από την πρώτη στιγμή να υποβάλλει την παραίτησή του. Εν πάση περιπτώσει ο Πρωθυπουργός δεν ζητάει παραιτήσεις, του επιβάλλει την παραίτηση αφού αυτός διορίζει. Αυτά έπρεπε να έχουν γίνει από την πρώτη στιγμή».

Ερωτηθείς αν υπάρχει πρόβλημα μέσα στο Μαξίμου, ανέφερε: «Δεν είμαι σε θέση να ξέρω πώς λειτουργεί το Μαξίμου, εκ του αποτελέσματος ναι, κάτι δεν πάει καλά. Δεν υπάρχει συντονισμός δηλαδή. Δεν γίνεται να βγαίνει η κα Μπακογιάννη και να ζητάει δημόσια την παραίτηση ενός υπουργού κι αμέσως να γίνεται δεκτή ούτε είναι φυσιολογική η αντίδραση του κ.Λαζαρίδη να στρέφεται εναντίον της κας Μπακογιάννη. Για να αναγκαστεί η κα Μπακογιάννη να βγει να το πει, η κα Μπακογιάννη δεν είναι απλά ένας βουλευτής είναι μια ιστορία και είναι κι αδερφή του Πρωθυπουργού άρα γνωρίζει πράγματα εκ των έσω που δεν τα γνωρίζω εγώ για παράδειγμα. Εγώ δεν θα έβγαινα ποτέ να του ζητήσω την παραίτηση, θα την ζητούσα στην Κοινοβουλευτική Ομάδα. …Επισκέφτηκα τον κ. Χαρακόπουλο του ζήτησα να γίνει μέχρι τέλος του μήνα. Δεν ξέρω γιατί αναγκάστηκε η κα Μπακογιάννη να τη ζητήσει δημόσια, μήπως του ζητήθηκε η παραίτηση του κ. Λαζαρίδη και δεν ήθελε να παραιτηθεί; … Τι δεν πήγε καλά, επειδή μου είπατε για το Μαξίμου, δεν μπορώ να το ξέρω, το ότι υπάρχουν αναπάντητα ερωτήματα ναι υπάρχουν ελπίζω κάποια στιγμή να απαντηθούν».

Όσον αφορά εάν απαξιώνεται ο ρόλος των βουλευτών, είπε: «Για μένα η απαξίωση είναι δεδομένη, υπάρχει. Δεν μπορεί να υπάρχουν βουλευτές δύο κατηγοριών, οι προνομιούχοι τα λεγόμενα «αρχοντόπουλα» που διορίζονται, ή διορίζονται πρώτα υπουργοί και μετά γίνονται βουλευτές ή πάνε κατευθείαν στο Επικρατείας ή εν πάση περιπτώσει δεν περνάνε από την κρίση της λαϊκής έκφρασης. Αρχοντόπουλα δεν είναι μονάχα σήμερα, υπάρχουν διαχρονικά… Η δεύτερη κατηγορία είναι οι άνθρωποι που κρατούν την επικοινωνία με την κοινωνία ζωντανή εκπροσωπώντας το κόμμα τους».

Τέλος, κληθείς να σχολιάσει εάν εκτιμά πως υπάρχουν περιθώρια επαναπροσέγγισης με τους δύο πρώην Πρωθυπουργούς Σαμαρά και Καραμανλή, τόνισε: «Νομίζω ότι είναι δύσκολο πια, αυτά έπρεπε να έχουν γίνει προ πολλού και έπρεπε να έχει γίνει. Εγώ με τον τρόπο μου έδινα μάχη να υπάρξουν αυτές οι επικοινωνίες».