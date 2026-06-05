Πάτρα: Εισαγγελική έρευνα για τους θανάτους κρατουμένων στις φυλακές Αγίου Στεφάνου

Οι θάνατοι τουλάχιστον οκτώ κρατουμένων τους τελευταίους τρεις μήνες στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου της Πάτρας έχουν προκαλέσει την παρέμβαση της Δικαιοσύνης. Έχει δοθεί εντολή από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Εφετών Πατρών για τη διερεύνηση των αιτιών θανάτου, ενώ ο Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών έχει ήδη παρέμβει, ζητώντας άμεση στελέχωση με ιατρικό προσωπικό και βελτίωση των συνθηκών κράτησης.

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Ανοίγει ο «ασκός του Αιόλου» για τη διερεύνηση των αιτιών τωνθανάτων κρατουμένων στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου
Παρεμβάσεις και από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πατρών, με στόχο τη διαλεύκανση της υπόθεσης αυτής Πηγή: ΑΠΕ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Την παρέμβαση της Δικαιοσύνης έχουν προκαλέσει οι θάνατοι τουλάχιστον οκτώ κρατουμένων τους τελευταίους τρεις μήνες στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου της Πάτρας, με εντολή για τη διερεύνηση των αιτιών θανάτου.
  • Ο Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών έχει ήδη παρέμβει για το ζήτημα, αποστέλλοντας έγγραφα σε υπουργεία και αρμόδιους φορείς, ενώ πραγματοποίησε επίσκεψη στις φυλακές.
  • Οι αρμόδιοι φορείς ζητούν την άμεση παρέμβαση για την αντιμετώπιση της κατάστασης στις φυλακές, την ενίσχυση με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και τη βελτίωση των συνθηκών κράτησης και αποσυμφόρησης.

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Την παρέμβαση της Δικαιοσύνης, έχουν προκαλέσει οι θάνατοι τουλάχιστον οκτώ κρατουμένων τους τελευταίους τρεις μήνες στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου στην  Πάτρα.

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Όπως ανέφερε, μιλώντας στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών, Παναγιώτης Μεταξάς, «έχει ήδη δοθεί εντολή από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Εφετών Πατρών, για την διερεύνηση των αιτιών θανάτου των κρατουμένων».

Παράλληλα, ο Παναγιώτης Μεταξάς είπε στο ΑΠΕ – ΜΠΕ ότι «επισκεφθήκαμε πρόσφατα τις φυλακές του Αγίου Στεφάνου, μαζί με τον εισαγγελέα Εφετών, όπου ήταν παρούσα και η εισαγγελέας των φυλακών», ενώ, όπως πρόσθεσε, «ως Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών, έχουμε κάνει ήδη παρεμβάσεις για το συγκεκριμένο ζήτημα».

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Ειδικότερα ο Παναγιώτης Μεταξάς, σημείωσε ότι «έχουμε ήδη αποστείλει έγγραφα στους υπουργούς Δικαιοσύνης, Προστασίας του Πολίτη και Υγείας, στη γενική γραμματεία Αντιεγκληματικής Πολιτικής, στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, στην εισαγγελέα – επόπτρια των φυλακών του Αγίου Στεφάνου, στο Συμβούλιο της Ευρώπης, στον Συνήγορο του Πολίτη και στον Εθνικό Μηχανισμό πρόληψης βασανιστηρίων και κακομεταχείρισης».

Όπως λέει ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου, «λαμβάνοντας υπ΄ όψιν την εισαγγελική παρέμβαση ζητάμε, μεταξύ άλλων, την άμεση και κατεπείγουσα παρέμβαση όλων των αρμοδίων αρχών για την ουσιαστική αντιμετώπιση της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί στις φυλακές, την άμεση στελέχωση με επαρκές ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, την διασφάλιση σταθερής και ασφαλούς πρόσβασης των κρατουμένων σε υπηρεσίες ψυχικής και σωματικής υγείας, τη λήψη ουσιαστικών μέτρων για την αποσυμφόρηση και βελτίωση των συνθηκών κράτησης και καταλήγουμε ότι η προστασία της ανθρώπινης αξίας και της ζωής των κρατουμένων αποτελεί θεμελιώδη υποχρέωση κάθε κράτος δικαίου και αναγκαία προϋπόθεση για την διασφάλιση της νομιμότητας του ανθρωπιστικού χαρακτήρα της ποινικής μεταχείρισης και του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου».

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