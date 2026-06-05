Βίντεο ντοκουμέντο από το δυστύχημα στην Καλλιθέα: Η στιγμή που η μηχανή παρασύρει την πεζή

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Βίντεο ντοκουμέντο από το τροχαίο δυστύχημα που συνέβη αργά το βράδυ της Πέμπτης (4/6) στο κέντρο της Καλλιθέας, βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Το θανατηφόρο τροχαίο συνέβη λίγα λεπτά πριν από τις 10 το βράδυ, όταν ένας 28χρονος μοτοσικλετιστής έχασε τον έλεγχο της μηχανής στη Λ. Θησέως, με αποτέλεσμα αυτή να εκτραπεί της πορείας της και να παρασύρει μία 72χρονη γυναίκα, η οποία εκείνη την ώρα διέσχιζε κάθετα τον δρόμο, στη συμβολή με την οδό Σπάρτης.

Ωστόσο, η μηχανή συνέχισε την ξέφρενη πορεία της με αποτέλεσμα ο αναβάτης να συρθεί στο έδαφος για αρκετά μέτρα μέχρι το φανάρι και να «καρφωθεί» πάνω σε ένα σταθμευμένο όχημα, βρίσκοντας ακαριαίο θάνατο.

Στο βίντεο, που μετέδωσε η ΕΡΤ, διακρίνεται η στιγμή που η μηχανή κινείται με μεγάλη ταχύτητα και χτυπά την 72χρονη, η οποία περνούσε τον δρόμο, ρίχνοντάς την στο έδαφος. Ο οδηγός της μοτοσικλέτας, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, δεν φορούσε κράνος.

Στο σημείο επικράτησε μεγάλη αναστάτωση, ενώ οι κάτοικοι βγήκαν στα μπαλκόνια και περαστικοί έσπευσαν να βοηθήσουν τόσο την ηλικιωμένη όσο και τον 28χρονο. Δυστυχώς, διαπιστώθηκε ότι ο αναβάτης της μηχανής ήταν ήδη νεκρός.

Η ηλικιωμένη γυναίκα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες, και, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρει ελαφρά τραύματα.

Την προανάκριση για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα διενεργεί το Τ. Τ. Καλλιθέας.

Δείτε το βίντεο: