«Θα τα πούμε το απόγευμα»: Δήλωση-γρίφος από τον Αντώνη Σαμαρά για το νέο κόμμα

Μία αινιγματική δήλωση έκανε από την Κρήτη ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος το απόγευμα θα μιλήσει στην εκδήλωση του think tank «Το Νόημα – Κρήτη» με θέμα «Προκλήσεις και προοπτικές για την Ελλάδα του αύριο», στο Επιμελητήριο Ηρακλείου.

Ο κ. Σαμαράς το πρωί της Παρασκευής επισκέφθηκε Περιφέρεια Κρήτης, όπου συναντήθηκε με τον Περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη.

«Είχα τη μεγάλη χαρά να γίνουμε φίλοι με τον Σταύρο από την εποχή που ήμασταν μαζί στις Βρυξέλλες. Από τότε ακολουθώ μια ευθεία γραμμή φιλίας, την οποία ποτέ δεν θα αφήσω», ανέφερε, εξηγώντας πώς γνώρισε τον κ. Αρναουτάκη, την περίοδο που οι δύο άνδρες συνυπήρχαν στις Βρυξέλλες ως ευρωβουλευτές. Μάλιστα, ο κ. Σαμαράς τον περιέγραψε ως «άνθρωπο της αλήθειας, του αγώνα και κοντά σε εκείνους που έχουν περισσότερη ανάγκη», ενώ τόνισε ότι «ακτινοβολούσε πάντα μια μεγάλη αγάπη για την Κρήτη».

Βέβαια, όλοι οι δημοσιογράφοι περίμεναν τον Αντώνη Σαμαρά για τον ρωτήσουν μετά το τέλος της συνάντησης σχετικά με τα σενάρια περί ίδρυσης κόμματος.

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα creta24, στην ερώτηση «Είναι κοντά το κόμμα, κύριε Πρόεδρε;», ο κ. Σαμαράς απέφυγε να δώσει σαφή απάντηση, και περιορίστηκε να πει: «Θα τα πούμε το απόγευμα τα άλλα (στο Επιμελητήριο)».

Κάπως έτσι, ο Αντώνης Σαμαράς άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για τη δημιουργία νέου κόμματος, χωρίς να επιβεβαιώσει αλλά και χωρίς να διαψεύσει τις φήμες που έχουν φουντώσει το τελευταίο διάστημα.