Τραμπ: Το Ισραήλ δεν με οδήγησε ποτέ σε πόλεμο με το Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε σε νέα ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social ότι το Ισραήλ «δεν τον έπεισε ποτέ» να εμπλακεί σε πόλεμο με το Ιράν, απορρίπτοντας σχετικά δημοσιεύματα.

Παράλληλα, εξαπέλυσε επίθεση κατά των μέσων ενημέρωσης, κάνοντας λόγο για «ψέματα και κατασκευασμένες ιστορίες».

Αναφορά στις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου

Ο Τραμπ σημείωσε ότι οι επιθέσεις της Χαμάς κατά του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023 ενίσχυσαν την πάγια θέση του ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

Σενάρια για επιρροή του Ισραήλ

Η τοποθέτηση του Αμερικανού προέδρου έρχεται εν μέσω εντεινόμενων συζητήσεων στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τις οποίες το Ισραήλ ενδέχεται να επηρέασε την απόφαση για στρατιωτική δράση κατά του Ιράν.

Δημοσιεύματα, μεταξύ άλλων των The New York Times, αναφέρουν ότι στενοί συνεργάτες του Τραμπ είχαν εκφράσει επιφυλάξεις για εκτιμήσεις που παρουσίασε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου πριν από την επιχείρηση.

Δηλώσεις πρώην αξιωματούχων

Επιπλέον, ο πρώην επικεφαλής του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας των ΗΠΑ, Τζο Κεντ, έχει υποστηρίξει ότι το Ισραήλ αξιοποίησε παρασκηνιακά κανάλια για να επηρεάσει την αμερικανική διοίκηση προς την κατεύθυνση των πληγμάτων, σύμφωνα με το CNN.

Ωστόσο, ο Τραμπ και ο Λευκός Οίκος έχουν διαψεύσει επανειλημμένα τους ισχυρισμούς αυτούς.

«Τα αποτελέσματα θα είναι εντυπωσιακά»

Στην ίδια ανάρτηση, ο Τραμπ εμφανίστηκε αισιόδοξος για την έκβαση της αμερικανικής στρατηγικής στο Ιράν, σημειώνοντας ότι «τα αποτελέσματα θα είναι εντυπωσιακά».

Ολόκληρη η ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου:

«Το Ισραήλ δεν με έπεισε ποτέ να μπω σε πόλεμο με το Ιράν. Τα γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου ενίσχυσαν την πάγια άποψη που έχω εδώ και μια ζωή, ότι το ΙΡΑΝ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΠΟΤΕ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΠΥΡΗΝΙΚΟ ΟΠΛΟ.



Παρακολουθώ και διαβάζω τους σχολιαστές και τις δημοσκοπήσεις των FAKE NEWS με απόλυτη δυσπιστία. Το 90% όσων λένε είναι ψέματα και κατασκευασμένες ιστορίες, ενώ οι δημοσκοπήσεις είναι στημένες, όπως ήταν και οι προεδρικές εκλογές του 2020.

Όπως και τα αποτελέσματα στη Βενεζουέλα, για τα οποία τα μέσα ενημέρωσης δεν θέλουν να μιλούν, έτσι και τα αποτελέσματα στο Ιράν θα είναι εντυπωσιακά.

Και αν οι νέοι ηγέτες του Ιράν (Αλλαγή καθεστώτος!) είναι έξυπνοι, το Ιράν μπορεί να έχει ένα σπουδαίο και ευημερούν μέλλον.»