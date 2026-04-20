Reuters: Την Πέμπτη στην Ουάσινγκτον ο 2ος γύρος των συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου

Σήφης Γαρυφαλάκης

Διεθνή Νέα

Ισραήλ - Λίβανος

Εκπρόσωποι του Ισραήλ και του Λιβάνου θα πραγματοποιήσουν συνομιλίες στην Ουάσιγκτον την Πέμπτη, δήλωσε σήμερα στο Reuters μία πηγή υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Το Ισραήλ θα εκπροσωπηθεί από τον πρέσβη του στις Ηνωμένες Πολιτείες, Γιεχιέλ Λέιτερ προσέθεσε η πηγή.

Πρόκειται για τις πρώτες συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών από τότε που τέθηκε σε ισχύ την Πέμπτη η 10ήμερη εκεχειρία.

Νωρίτερα στη διεξαγωγή του δεύτερου γύρου των συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου είχαν αναφερθεί σήμερα αρκετά ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

