Πακιστάν: Αβεβαιότητα για τη συμμετοχή του Ιράν σε ειρηνευτικές συνομιλίες

Το Πακιστάν δεν έχει λάβει ακόμη επίσημη επιβεβαίωση από το Ιράν σχετικά με το αν θα συμμετάσχει σε ειρηνευτικές συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ, σύμφωνα με τον υπουργό Πληροφοριών και Ραδιοτηλεόρασης της χώρας.

Σε εξέλιξη διπλωματικές επαφές

Ο υπουργός Αταουλάχ Ταράρ δήλωσε ότι το Πακιστάν, ως διαμεσολαβητής, βρίσκεται «σε συνεχή επαφή με τους Ιρανούς και προωθεί την οδό της διπλωματίας και του διαλόγου».

Όπως ανέφερε, η απόφαση του Ιράν να συμμετάσχει στις συνομιλίες πριν από τη λήξη της δίμηνης εκεχειρίας «είναι κρίσιμη».

Συνεχίζονται οι προσπάθειες

«Το Πακιστάν έχει καταβάλει ειλικρινείς προσπάθειες για να πείσει την ιρανική ηγεσία να συμμετάσχει στον δεύτερο γύρο συνομιλιών και αυτές οι προσπάθειες συνεχίζονται», πρόσθεσε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.