Πακιστάν: Αβεβαιότητα για τη συμμετοχή του Ιράν σε ειρηνευτικές συνομιλίες

Το Πακιστάν δεν έχει λάβει ακόμη επίσημη επιβεβαίωση από το Ιράν σχετικά με το αν θα συμμετάσχει σε ειρηνευτικές συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ, σύμφωνα με τον υπουργό Πληροφοριών και Ραδιοτηλεόρασης της χώρας.
Σε εξέλιξη διπλωματικές επαφές
Ο υπουργός Αταουλάχ Ταράρ δήλωσε ότι το Πακιστάν, ως διαμεσολαβητής, βρίσκεται «σε συνεχή επαφή με τους Ιρανούς και προωθεί την οδό της διπλωματίας και του διαλόγου».
Όπως ανέφερε, η απόφαση του Ιράν να συμμετάσχει στις συνομιλίες πριν από τη λήξη της δίμηνης εκεχειρίας «είναι κρίσιμη».
Συνεχίζονται οι προσπάθειες
«Το Πακιστάν έχει καταβάλει ειλικρινείς προσπάθειες για να πείσει την ιρανική ηγεσία να συμμετάσχει στον δεύτερο γύρο συνομιλιών και αυτές οι προσπάθειες συνεχίζονται», πρόσθεσε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.
The situation as it stands at 1930 PST
1. Formal response from Iranian side about confirmation of delegation to attend Islamabad Peace Talks is still awaited.
2. Pakistan as the mediator is in constant touch with Iranians and pursuing the path of diplomacy and dialogue.
— Attaullah Tarar (@TararAttaullah) April 21, 2026