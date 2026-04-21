Πακιστάν: Αβεβαιότητα για τη συμμετοχή του Ιράν σε ειρηνευτικές συνομιλίες

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Αταουλάχ Ταράρ Πακιστάν
Ο υπουργός Αταουλάχ Ταράρ, Φωτογραφία: APP/ABB

Το Πακιστάν δεν έχει λάβει ακόμη επίσημη επιβεβαίωση από το Ιράν σχετικά με το αν θα συμμετάσχει σε ειρηνευτικές συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ, σύμφωνα με τον υπουργό Πληροφοριών και Ραδιοτηλεόρασης της χώρας.

Σε εξέλιξη διπλωματικές επαφές

Ο υπουργός Αταουλάχ Ταράρ δήλωσε ότι το Πακιστάν, ως διαμεσολαβητής, βρίσκεται «σε συνεχή επαφή με τους Ιρανούς και προωθεί την οδό της διπλωματίας και του διαλόγου».

Όπως ανέφερε, η απόφαση του Ιράν να συμμετάσχει στις συνομιλίες πριν από τη λήξη της δίμηνης εκεχειρίας «είναι κρίσιμη».

Συνεχίζονται οι προσπάθειες

«Το Πακιστάν έχει καταβάλει ειλικρινείς προσπάθειες για να πείσει την ιρανική ηγεσία να συμμετάσχει στον δεύτερο γύρο συνομιλιών και αυτές οι προσπάθειες συνεχίζονται», πρόσθεσε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

Διαβήτης τύπου 1: Επιστημονική ανακάλυψη βάζει τέλος στις ενέσεις ινσουλίνης

Καρκίνος του μαστού: 4 ύπουλα συμπτώματα που πρέπει να γνωρίζετε, πέρα από το εξόγκωμα

ΑΑΔΕ: Πρεμιέρα κάνει σήμερα η νέα εφαρμογή timologio – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε έως και την Παρασκευή στα ΑΤΜ

Η αστοχία της AI αποτελεί πρόβλημα εμπειρίας πελατών – Είναι η πολυτροπική τεχνολογία η λύση;

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
10:59 , Τετάρτη 22 Απριλίου 2026

Ουκρανία: Ρωσικοί πύραυλοι πετούν κοντά στο Τσερνομπίλ – Κίνδυνος σοβαρού ατυχήματος

Η Ρωσία έχει επανειλημμένα εκτοξεύσει μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους σε τροχιά πτήσης ...
10:19 , Τετάρτη 22 Απριλίου 2026

Ρέιν Έπλερ: «Βροχή» σχολίων για τα μαλλιά του Εσθονού πολιτικού που θυμίζουν… Playmobil

«Βροχή» πέφτουν τα σχόλια στα social media για τον Εσθονό πολιτικό, Ρέιν Έπλερ. Στο επίκεντρο ...
10:07 , Τετάρτη 22 Απριλίου 2026

Ιράν: Ελληνικών συμφερόντων το πλοίο που χτυπήθηκε από τους Φρουρούς της Επανάστασης

Το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που χτυπήθηκε από τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιρά...
09:56 , Τετάρτη 22 Απριλίου 2026

Βίντεο: Αεροπλάνο χτυπά σε καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος στην Καλιφόρνια

Ένα αεροπλάνο που πετούσε χαμηλά, προσπαθώντας να προσγειωθεί σε αεροδρόμιο της Καλιφόρνια, πρ...
LIVE – 52η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Μάστιγα» οι τηλεφωνικές απάτες: Τα κόλπα των επιτήδειων για να ξεγελούν τα θύματά τους – Πώς έπεισαν 14χρονο να παραδώσει χρυσαφικά και χρυσές λίρες

Τσερνόμπιλ: «Καταφύγιο» άγριας ζωής 40 χρόνια μετά την πυρηνική καταστροφή – Η εντυπωσιακή επιστροφή της φύσης