Διαδικτυακός «πόλεμος» Κασσελάκη – Πολάκη: «Το βάζει στα πόδια» – «Είσαι απελπισμένος»

Επιμέλεια: Στέλιος Μπαμιατζής

Πολιτική

ΚΑΣΣΕΛΑΚΗΣ - ΠΟΛΑΚΗΣ

Διαδικτυακός πόλεμος ανάμεσα στον Παύλο Πολάκη και τον Στέφανο Κασσελάκη, οι οποίοι αντάλλαξαν και προσωπικούς χαρακτηρισμούς, με αφορμή την δίκη, που αναμένεται να αναβληθεί αύριο, Τετάρτη.

Όλα ξεκίνησαν, όταν ο πρόεδρος του κόμματος Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο υποστήριξε ότι ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε αναβολή του δικαστηρίου.

«Ο Παύλος Πολάκης μόλις ζήτησε αναβολή για το αυριανό δικαστήριο. Εκείνο στο οποίο θα έπρεπε να αποδείξει ότι είμαι “απατεώνας”. Κρίμα όταν φτάνει η ώρα της αλήθειας να το βάζει στα πόδια», έγραψε ο Στέφανος Κασσελάκης.

Εύλογα ήρθε η απάντηση του Παύλου Πολάκη, ο οποίος παρουσιάζει διαφορετική πτυχή:

«Το πόσο ΑΠΑΤΕΩΝΑΣ είσαι, φαίνεται από το γεγονός πως ο δικηγόρος μου, ο Γιάννης Απατσίδης, ζήτησε από τον δικό σου δικηγόρο, τον κύριο Πελέκη, αναβολή επειδή έχει άλλο δικαστήριο. Ο δικηγόρος σου συμφώνησε και τώρα βγαίνεις εσύ και κάνεις αυτήν την ανάρτηση», έγραψε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

Στην ίδια ανάρτηση, ο Παύλος Πολάκης επέμεινε ότι ο ίδιος θα έδινε κανονικά το «παρών», σημειώνοντας πως, αν και επρόκειτο για αστική υπόθεση και δεν θα μπορούσε να μιλήσει ο ίδιος, «θα μιλούσαν όμως οι μάρτυρες για το αληθές του χαρακτηρισμού».

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ συνέχισε γράφοντας:

«Είσαι απελπισμένος και φαίνεται», ανέφερε, για να προσθέσει ότι αυτή είναι «η μοίρα αυτών που έχουν ήδη καταδίκη για το ψεύτικο πόθεν έσχες, αυτών που κρύβουν τις οφσόρ στα Μάρσαλ και αυτών που αρχίζουν να μην ανιχνεύονται στις δημοσκοπήσεις.

Εντάξει απατεωνίσκο;».

Ο Στέφανος Κασσελάκης επανήλθε με νέα ανάρτηση στο X:

«Παύλο Πολάκη άσε τα λόγια και πάμε στις πράξεις. Όταν είσαι τόσο βέβαιος για όσα λες, δεν ζητάς αναβολή. Ζητάς δίκη. Έλα στο δικαστήριο».

Διαβήτης τύπου 1: Επιστημονική ανακάλυψη βάζει τέλος στις ενέσεις ινσουλίνης

Καρκίνος του μαστού: 4 ύπουλα συμπτώματα που πρέπει να γνωρίζετε, πέρα από το εξόγκωμα

ΑΑΔΕ: Πρεμιέρα κάνει σήμερα η νέα εφαρμογή timologio – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε έως και την Παρασκευή στα ΑΤΜ

Η αστοχία της AI αποτελεί πρόβλημα εμπειρίας πελατών – Είναι η πολυτροπική τεχνολογία η λύση;

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
περισσότερα
10:32 , Τετάρτη 22 Απριλίου 2026

Κοβέσι πριν από τη συνάντηση με Φλωρίδη: «Έχουν δοθεί κάποιες υποσχέσεις – Υπάρχει πολύς θόρυβος γύρω από τις υποθέσεις μας»

Συνάντηση με τον υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη και τον υφυπουργό, Γιάννη Μπούγα έχει εδώ...
09:17 , Τετάρτη 22 Απριλίου 2026

Γεωργιάδης: Το ρουσφέτι κατά τη γνώμη μου δεν πρέπει να έχει ποινικές κυρώσεις – Αστείος ο φάκελος που έχει έρθει στη Βουλή

«Το ρουσφέτι κατά τη γνώμη μου  δεν είναι κατ΄ανάγκη παράνομο και δεν πρέπει να έχει ποινικές ...
08:28 , Τετάρτη 22 Απριλίου 2026

Λάουρα Κοβέσι: Επισκέπτεται σήμερα Φλωρίδη, Χρυσοχοΐδη και Πιερρακάκη – Οι συναντήσεις πριν από το Φόρουμ των Δελφών

Συναντήσεις με τον υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη, τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχ...
07:38 , Τετάρτη 22 Απριλίου 2026

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη Βουλή σήμερα η ψηφοφορία για την άρση ασυλίας των 13 βουλευτών της ΝΔ – Τα διλήμματα στην Κοινοβουλευτική Ομάδα

Στις 12 το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί η συζήτηση και η λήψη απόφασης από την Ολομέλεια της ...
MUST READ

LIVE – 52η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Μάστιγα» οι τηλεφωνικές απάτες: Τα κόλπα των επιτήδειων για να ξεγελούν τα θύματά τους – Πώς έπεισαν 14χρονο να παραδώσει χρυσαφικά και χρυσές λίρες

Τσερνόμπιλ: «Καταφύγιο» άγριας ζωής 40 χρόνια μετά την πυρηνική καταστροφή – Η εντυπωσιακή επιστροφή της φύσης