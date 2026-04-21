Διαδικτυακός «πόλεμος» Κασσελάκη – Πολάκη: «Το βάζει στα πόδια» – «Είσαι απελπισμένος»

Διαδικτυακός πόλεμος ανάμεσα στον Παύλο Πολάκη και τον Στέφανο Κασσελάκη, οι οποίοι αντάλλαξαν και προσωπικούς χαρακτηρισμούς, με αφορμή την δίκη, που αναμένεται να αναβληθεί αύριο, Τετάρτη.

Όλα ξεκίνησαν, όταν ο πρόεδρος του κόμματος Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο υποστήριξε ότι ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε αναβολή του δικαστηρίου.

«Ο Παύλος Πολάκης μόλις ζήτησε αναβολή για το αυριανό δικαστήριο. Εκείνο στο οποίο θα έπρεπε να αποδείξει ότι είμαι “απατεώνας”. Κρίμα όταν φτάνει η ώρα της αλήθειας να το βάζει στα πόδια», έγραψε ο Στέφανος Κασσελάκης.

Εύλογα ήρθε η απάντηση του Παύλου Πολάκη, ο οποίος παρουσιάζει διαφορετική πτυχή:

«Το πόσο ΑΠΑΤΕΩΝΑΣ είσαι, φαίνεται από το γεγονός πως ο δικηγόρος μου, ο Γιάννης Απατσίδης, ζήτησε από τον δικό σου δικηγόρο, τον κύριο Πελέκη, αναβολή επειδή έχει άλλο δικαστήριο. Ο δικηγόρος σου συμφώνησε και τώρα βγαίνεις εσύ και κάνεις αυτήν την ανάρτηση», έγραψε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

Στην ίδια ανάρτηση, ο Παύλος Πολάκης επέμεινε ότι ο ίδιος θα έδινε κανονικά το «παρών», σημειώνοντας πως, αν και επρόκειτο για αστική υπόθεση και δεν θα μπορούσε να μιλήσει ο ίδιος, «θα μιλούσαν όμως οι μάρτυρες για το αληθές του χαρακτηρισμού».

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ συνέχισε γράφοντας:

«Είσαι απελπισμένος και φαίνεται», ανέφερε, για να προσθέσει ότι αυτή είναι «η μοίρα αυτών που έχουν ήδη καταδίκη για το ψεύτικο πόθεν έσχες, αυτών που κρύβουν τις οφσόρ στα Μάρσαλ και αυτών που αρχίζουν να μην ανιχνεύονται στις δημοσκοπήσεις.

Εντάξει απατεωνίσκο;».

Ο Στέφανος Κασσελάκης επανήλθε με νέα ανάρτηση στο X:

«Παύλο Πολάκη άσε τα λόγια και πάμε στις πράξεις. Όταν είσαι τόσο βέβαιος για όσα λες, δεν ζητάς αναβολή. Ζητάς δίκη. Έλα στο δικαστήριο».