Εργατικό ατύχημα στην Πάτρα – Στο νοσοκομείο 50χρονος με τραύματα στο χέρι

Ένας 50χρονος εργάτης τραυματίστηκε σοβαρά στο χέρι του, το μεσημέρι της Τρίτης (21/4) ενώ εργαζόταν σε επιχείρηση που δραστηριοποιείται στη Βιομηχανική Περιοχή Πατρών.

Το εργατικό ατύχημα συνέβη, σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, όταν ο 50χρονος, ο οποίος εργαζόταν ως χειριστής πρέσας ξυλείας, τραυματίστηκε στα δάκτυλα του χεριού του κατά την διάρκεια εργασιών.

Άμεσα ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον 50χρονο εργάτη και τον μετέφερε στο νοσοκομείο «Ο Άγιος Ανδρέας» για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του.