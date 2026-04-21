Χαϊδάρι: Σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ νοσηλεύεται η 13χρονη που έπεσε από μπαλκόνι σχολείου

Επιμέλεια: Κωνσταντίνα Χαϊνά

Κοινωνία

πτώση μαθήτριας σε σχολείο στο Χαϊδάρι

Σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένη στη ΜΕΘ στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία, νοσηλεύεται η 13χρονη μαθήτρια που έπεσε από το μπαλκόνι σχολείου στο Χαϊδάρι.

Η μαθήτρια υποβλήθηκε σε επέμβαση τεσσάρων ωρών. Κατά τη διάρκεια της επέμβασης, το κορίτσι υπέστη ανακοπές, αλλά οι γιατροί κατάφεραν να την επαναφέρουν.

Παράλληλα προχώρησαν στην επέμβαση λόγω διάχυτου εγκεφαλικού οιδήματος, κατάγματος στη βάση του κρανίου και αιμοθώρακα, όλα αποτελέσματα της σφοδρής πτώσης.

Παρά την επιτυχή επέμβαση και την αισιοδοξία των γιατρών ότι θα ανακάμψει, έχουν εκφράσει συγκρατημένη αισιοδοξία λόγω της μεγάλης απώλειας αίματος.

Την ίδια ώρα, διερευνώνται οι συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το ατύχημα. Έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) από το υπουργείο Παιδείας, ενώ προανάκριση διενεργείται και από την Ασφάλεια, καθώς οι ακριβείς συνθήκες της πτώσης παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Καθηγήτρια 13χρονης: «Σε κλάσματα δευτερολέπτων γλίστρησε προς τα πίσω»

Εικόνα για το πώς έγινε το περιστατικό, δίνει καθηγήτρια του σχολείου. Σύμφωνα με αυτήν, προηγουμένως είχε καθίσει στο ίδιο σημείο άλλο παιδί, το οποίο όμως πρόλαβαν και απομάκρυναν λέγοντάς του να φύγει από το σημείο.

«Είναι η πρώτη φορά που γίνεται τέτοιο ατύχημα. Το κορίτσι μιλούσε με κάποια παιδιά εκείνη τη στιγμή, ενώ νωρίτερα είχαμε πει σε έναν άλλον μαθητή να μην κάθεται εκεί και έφυγε.

Δεν πρόλαβε κάποιος να της πει να φύγει και σε κλάσματα δευτερολέπτων γλίστρησε προς τα πίσω. Ακούστηκαν φωνές από τους μαθητές και βγήκαμε έξω να δούμε τι έγινε. Κάποια παιδιά έτρεξαν στο γραφείο και μας είπαν ότι η μαθήτρια έπεσε από τα κάγκελα. Δεν μιλούσε, προσπαθούσαμε να της μιλήσουμε αλλά δεν ανταποκρινόταν. Στο συγκεκριμένο σημείο κάθε μέρα κάθονται αρκετά παιδιά. Σε όλους γίνονται συστάσεις να μην κάθονται στα κάγκελα».

