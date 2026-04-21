Χαϊδάρι: «Άκουσα πως η 13χρονη γύρισε και είπε “εγώ θα πηδήξω”, και το έκανε» λέει κάτοικος της περιοχής για την πτώση από μπαλκόνι σχολείου

Επιμέλεια: Κωνσταντίνα Χαϊνά

Κοινωνία

ΧΑΙΔΑΡΙ

Πληθαίνουν οι μαρτυρίες όσο περνάει ο χρόνος, για την 13χρονη μαθήτρια που έπεσε από μπαλκόνι σχολείου στο Χαϊδάρι και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένη στη ΜΕΘ στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία.

Η μαθήτρια υποβλήθηκε σε επέμβαση τεσσάρων ωρών. Κατά τη διάρκεια της επέμβασης, το κορίτσι υπέστη ανακοπές, αλλά οι γιατροί κατάφεραν να την επαναφέρουν.

Κάτοικος της περιοχής, μιλώντας στον ANT1 ανέφερε πως: «Άκουσα, πως το κορίτσι γύρισε και είπε “εγώ θα πηδήξω”, αλλά κανένας δεν το πίστεψε από ότι κατάλαβα. Και το έκανε. Μία πάρα πολύ γρήγορη, αστραπιαία κίνηση. Εγώ το έμαθα από γονείς παιδιών. Ήταν κάτι πάρα πολύ ξαφνικό, πάρα πολύ περίεργο».

Οι γιατροί προχώρησαν στην επέμβαση λόγω διάχυτου εγκεφαλικού οιδήματος, κατάγματος στη βάση του κρανίου και αιμοθώρακα, όλα αποτελέσματα της σφοδρής πτώσης.

Παρά την επιτυχή επέμβαση και την αισιοδοξία των γιατρών ότι θα ανακάμψει, έχουν εκφράσει συγκρατημένη αισιοδοξία λόγω της μεγάλης απώλειας αίματος.

Την ίδια ώρα, διερευνώνται οι συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το ατύχημα. Έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) από το υπουργείο Παιδείας, ενώ προανάκριση διενεργείται και από την Ασφάλεια, καθώς οι ακριβείς συνθήκες της πτώσης παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Αθλήτρια Τάεκβοντο η 13χρονη

«Η Ελληνική Ομοσπονδία Ταεκβοντο εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη και την αμέριστη συμπαράστασή της στην οικογένεια της 13χρονης αθλήτριάς μας, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά έπειτα από πτώση από μπαλκόνι στο σχολείο της.

Η μικρή αθλήτρια, που ανήκει στο δυναμικό της ομοσπονδίας και εκπροσωπεί τις αξίες του αθλήματός μας, βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε νοσοκομείο, δίνοντας τον δικό της αγώνα.

Οι σκέψεις όλων μας, προπονητών, αθλητών και μελών της ομοσπονδίας, είναι στραμμένες σε εκείνη και τους οικείους της. Ευχόμαστε ολόψυχα η 13χρονη αθλήτριά μας να βγει νικήτρια και από αυτή τη δύσκολη περιπέτεια υγείας και να επιστρέψει σύντομα στους χώρους προπόνησης και στην καθημερινότητά της» αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της Ομοσπονδίας.

ΠΦΣ: Αντίθετοι οι φαρμακοποιοί στην είσοδο funds στα φαρμακεία

ΙΣΑ: Το clawback υπονομεύει τη λειτουργία του συστήματος υγείας

Πιερρακάκης: Το πλεόνασμα θα είναι πάνω από τον στόχο -Τι είπε για τον επιπρόσθετο δημοσιονομικό χώρο

Νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω»: Τα ψιλά γράμματα που πρέπει να γνωρίζετε για να συμμετάσχετε

Πώς να χρησιμοποιήσετε το Instagram Creator Marketplace για να κλείσετε συνεργασίες με brands

Επιστήμονες μέτρησαν για πρώτη φορά την ισχύ των πιδάκων μαύρης τρύπας – Συγκλονιστική ανακάλυψη
18:55 , Τρίτη 21 Απριλίου 2026

Ολομέλεια των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος: Καταδικάζει κάθε προσπάθεια παρέμβασης ή υποβάθμισης του έργου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

«Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αποτελεί ανεξάρτητο όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο διέπεται απ...
18:49 , Τρίτη 21 Απριλίου 2026

Κεφαλονιά: Στη δημοσιότητα τα sms που αντάλλαξαν η Μυρτώ και ο σύντροφός της

Στη δημοσιότητα έρχονται σήμερα, Τρίτη 21 Απριλίου, τα ηλεκτρονικά μηνύματα που αντάλλαξαν η 1...
18:43 , Τρίτη 21 Απριλίου 2026

Θεσσαλονίκη: Πρόστιμο ύψους 300 ευρώ σε μουσικούς του δρόμου στη Νέα Παραλία – Η απάντηση του Δήμου

Πρόστιμο ύψους 300 ευρώ επιβλήθηκε το απόγευμα της Κυριακής σε μουσικούς του δρόμου οι οποίοι ...
18:31 , Τρίτη 21 Απριλίου 2026

Κρήτη: Νεκρός εντοπίστηκε ο πρώην σύντροφος της 43χρονης Ελευθερίας που αγνοείται

Διαστάσεις θρίλερ λαμβάνει η υπόθεση της εξαφάνισης της 43χρονης Ελευθερίας από τις Δαφνές Ηρα...
LIVE – 52η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Μάστιγα» οι τηλεφωνικές απάτες: Τα κόλπα των επιτήδειων για να ξεγελούν τα θύματά τους – Πώς έπεισαν 14χρονο να παραδώσει χρυσαφικά και χρυσές λίρες

Τσερνόμπιλ: «Καταφύγιο» άγριας ζωής 40 χρόνια μετά την πυρηνική καταστροφή – Η εντυπωσιακή επιστροφή της φύσης