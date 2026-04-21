Θεσσαλονίκη: Αγριογούρουνο κάνει βόλτες αμέριμνο στην Άνω Πόλη – ΒΙΝΤΕΟ

Σήφης Γαρυφαλάκης

Κοινωνία

Θεσσαλονίκη, Αγριογούρουνο

Την βόλτα του αμέριμνο, σαν τουρίστας, έκανε το απόγευμα της Δευτέρας (20/4) ένα αγριογούρουνο στα γραφικά στενά της Άνω Πόλης, στη Θεσσαλονίκη.

Όπως φαίνεται και σε βίντεο που παρουσιάζει το Status FM 107.7, το αγριογούρουνο έκανε τις βόλτες του στο πλακόστρωτο στο Τσινάρι, στην οδό Ηροδότου κοντά στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου και δεν έδειχνε να ενοχλείται από τις φωνές παιδιών που ακούγονται να παίζουν στην περιοχή.

Τελικά έδειξε να βολεύεται περισσότερο στο γκαζόν του πάρκου, κοντά στους κάδους όπου μάλλον μύρισε κάποιον “μεζέ”.

Δείτε το βίντεο:

