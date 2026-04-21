Σκάνδαλο εκατομμυρίων στη Νότια Κορέα: Εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης για «ισχυρό άνδρα» της K-pop

Σήφης Γαρυφαλάκης

Διεθνή Νέα

BTS
πηγή: AP Photo/Eugene Hoshiko

Η αστυνομία της Νότιας Κορέας ανακοίνωσε την Τρίτη ότι επιδιώκει τη σύλληψη του μεγιστάνα Μπανγκ Σι-Χιουκ, προέδρου της εταιρείας πίσω από το K-pop συγκρότημα BTS, καθώς επεκτείνει την έρευνα για καταγγελίες ότι απέκτησε παράνομα περισσότερα από 100 εκατομμύρια δολάρια μέσω ενός σχήματος εξαπάτησης επενδυτών.

Η Μητροπολιτική Αστυνομική Υπηρεσία της Σεούλ επιβεβαίωσε ότι ζήτησε από τους εισαγγελείς να αιτηθούν δικαστικό ένταλμα σύλληψης για τον Μπανγκ. Εκπρόσωποι της εταιρείας του, HYBE, δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα για σχόλιο.

 

Κατηγορίες για παραπλάνηση επενδυτών

Ο Μπανγκ βρίσκεται υπό έρευνα από τον Νοέμβριο, με κατηγορίες ότι το 2019 παραπλάνησε επενδυτές, λέγοντάς τους πως η HYBE δεν σχεδίαζε να εισαχθεί στο χρηματιστήριο, ωθώντας τους να πουλήσουν τις μετοχές τους σε ένα ιδιωτικό επενδυτικό κεφάλαιο, πριν η εταιρεία προχωρήσει τελικά σε αρχική δημόσια προσφορά (IPO). Η αστυνομία εκτιμά ότι το συγκεκριμένο fund ενδέχεται να κατέβαλε στον Μπανγκ περίπου 200 δισεκατομμύρια γουόν (136 εκατομμύρια δολάρια) στο πλαίσιο παράπλευρης συμφωνίας, η οποία του εξασφάλιζε το 30% των κερδών από την πώληση μετοχών μετά την IPO.

Ο Μπανγκ, μουσικός παραγωγός και επιχειρηματίας που ίδρυσε τη HYBE ως Big Hit Entertainment το 2005, θεωρείται ευρέως μία από τις πιο ισχυρές προσωπικότητες στην K-pop, έχοντας υπό την εποπτεία του μερικά από τα πιο δημοφιλή συγκροτήματα της βιομηχανίας, όπως οι Seventeen, Le Sserafim και Katseye, εκτός από τους BTS.

Τα νομικά προβλήματα του Μπανγκ αποτελούν σημαντικό πλήγμα για τη δημόσια εικόνα της HYBE, σε μια περίοδο που οι BTS ξεκινούν παγκόσμια περιοδεία, έπειτα από σχεδόν τετραετή παύση, καθώς τα μέλη τους υπηρετούσαν την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία.

Οι BTS εμφανίστηκαν μπροστά σε δεκάδες χιλιάδες διεθνείς θαυμαστές σε μια δωρεάν συναυλία επιστροφής στη Σεούλ τον περασμένο μήνα, ενώ πραγματοποίησαν και αρκετές συναυλίες στη Γκογιάνγκ της Νότιας Κορέας και στο Τόκιο. Το συγκρότημα ετοιμάζεται να ξεκινήσει σειρά εκδηλώσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες με συναυλία στην Τάμπα της Φλόριντα αργότερα μέσα στον μήνα.

