Ιράν: Καταγγέλλει «πειρατεία» από τις ΗΠΑ μετά την κατάληψη του εμπορικού πλοίου «Touska»

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Διεθνή Νέα

ΗΠΑ Ιράν
Το αντιτορπιλικό «USS Spruance» του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ πραγματοποιεί αναχαίτιση του ιρανικού φορτηγού πλοίου «Touska» / Πηγή: Reuters

Το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε έντονα την κατάληψη ενός εμπορικού πλοίου υπό ιρανική σημαία από τις δυνάμεις των ΗΠΑ, χαρακτηρίζοντας το συμβάν ως «πειρατεία» και απαιτώντας την άμεση απελευθέρωση του πληρώματος.

Σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, το ΥΠΕΞ του Ιράν χαρακτήρισε την κατάσχεση του πλοίου «Touska» το βράδυ της Κυριακής ως μια «παράνομη και βάναυση πράξη που συνιστά πειρατεία και τρομοκρατική ενέργεια».

Η Τεχεράνη υποστήριξε ότι η επιχείρηση, η οποία έλαβε χώρα κοντά στις ακτές του Ιράν στην Αραβική Θάλασσα (Θάλασσα του Ομάν), αποτελεί «ακόμη μία σαφή παραβίαση της εκεχειρίας δύο εβδομάδων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, η οποία λήγει την Τετάρτη».

Από την πλευρά τους, Αμερικανοί αξιωματούχοι και ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσαν ότι το Touska επιχειρούσε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ και ότι η κατάληψη έγινε αφού προηγήθηκαν επαναλαμβανόμενες προειδοποιήσεις επί έξι ώρες.


Το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι έχει ήδη θέσει το ζήτημα υπόψη των Ηνωμένων Εθνών, τονίζοντας ότι το Ιράν θα πράξει ό,τι περνάει από το χέρι του για να υπερασπιστεί τα εθνικά του συμφέροντα και την ασφάλειά του.

«Σαφώς, η πλήρης ευθύνη για οποιαδήποτε περαιτέρω κλιμάκωση στην περιοχή βαραίνει την Αμερική».

Η Τεχεράνη, σύμφωνα με το πρακτορείο Mehr, «ζητεί την αποφασιστική και σοβαρή καταδίκη και αντίδραση από τους διεθνείς οργανισμούς και τις υπεύθυνες κυβερνήσεις έναντι της εγκληματικής ενέργειας των ΗΠΑ κατά της διεθνούς εμπορικής ναυτιλίας».

