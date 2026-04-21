Εξαφάνιση 43χρονης στο Ηράκλειο: «Φεύγω για λίγο και επιστρέφω» – Το σημείωμα που άφησε, το θρίλερ με τον νεκρό πρώην σύντροφό της και η αγωνιώδης αναζήτησή της

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την εξαφάνιση της 43χρονης Ελευθερίας από τις Δαφνές Ηρακλείου, ενώ η υπόθεση παίρνει ακόμη πιο δραματική τροπή μετά τον εντοπισμό του 40χρονου πρώην συντρόφου της νεκρού κοντά στο χωριό Προφήτης Ηλίας. Οι Αρχές εξετάζουν πλέον όλα τα δεδομένα, την ώρα που οι έρευνες για τον εντοπισμό της γυναίκας παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη.

Η 43χρονη, μητέρα τριών παιδιών, αγνοείται από το πρωί της Κυριακής. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, έφυγε από το σπίτι της, αφήνοντας σημείωμα στο οποίο ανέφερε: «Φεύγω για λίγο και επιστρέφω». Από εκείνη τη στιγμή και μετά, δεν έδωσε κανένα σημείο ζωής, ενώ το αυτοκίνητό της παραμένει άφαντο.

Νεκρός ο 40χρονος πρώην σύντροφος

Την ίδια ώρα, οι εξελίξεις γύρω από τον 40χρονο πρώην σύντροφό της περιπλέκουν ακόμη περισσότερο την υπόθεση. Ο άνδρας, ο οποίος είχε απασχολήσει τις αστυνομικές Αρχές στο πλαίσιο της έρευνας, εντοπίστηκε νεκρός το απόγευμα της Τρίτης σε ύψωμα πίσω από εξωκλήσι, κοντά στον Προφήτη Ηλία. Το άψυχο σώμα του βρήκε συγγενικό του πρόσωπο, ενώ στο σημείο μετέβησαν άμεσα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και ιατροδικαστής.

Ο 40χρονος θεωρούνταν πρόσωπο-κλειδί για την πορεία της έρευνας. Το βράδυ της Δευτέρας, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα στο σπίτι του και τον οδήγησαν στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου για κατάθεση. Κατά την εξέτασή του, οι αστυνομικοί εντόπισαν αμυχές στο πρόσωπο και στα χέρια του, τις οποίες ο ίδιος απέδωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, σε ατύχημα με το μηχανάκι του την περασμένη Κυριακή. Παράλληλα, φέρεται να υποστήριξε ότι δεν υπήρχαν προβλήματα με τη 43χρονη, παρά το γεγονός ότι είχαν χωρίσει πριν από δύο μήνες με πρωτοβουλία της ίδιας.

Οι μαρτυρίες, το GPS και το βίντεο

Σύμφωνα με μαρτυρίες που έχουν φτάσει στις Αρχές, ο 40χρονος φερόταν να ζήλευε την 43χρονη, ενώ υπάρχουν αναφορές ότι είχε τοποθετήσει ακόμη και GPS στο αυτοκίνητό της. Τα συγκεκριμένα στοιχεία αξιολογούνται από τους αστυνομικούς, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει διαμορφωθεί επίσημο συμπέρασμα για τη σύνδεσή τους με την εξαφάνιση.

Παράλληλα, σύμφωνα με το Mega, οι αστυνομικοί έχουν στη διάθεσή τους βίντεο από την Κυριακή, στο οποίο καταγράφεται το αυτοκίνητο της 43χρονης να κινείται στην περιοχή ανάμεσα στις Αρχάνες και τον οικισμό Αθάνατοι Ηρακλείου. Από εκείνο το σημείο και μετά, τα ίχνη του οχήματος χάνονται. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το πρωί της Κυριακής ο 40χρονος, σε κατάσταση έντασης, ζήτησε από καφετέρια στην περιοχή των Αθανάτων να του καλέσουν ταξί.

Το τελευταίο σήμα από τον Γιούχτα

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνουν οι Αρχές και στο τελευταίο σήμα του κινητού τηλεφώνου της 43χρονης. Το τελευταίο στίγμα εξέπεμψε από την κεραία στην κορυφή του Γιούχτα, η οποία καλύπτει μεγάλη ακτίνα, περίπου 10 χιλιομέτρων. Για τον λόγο αυτό, οι έρευνες της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής επικεντρώνονται στην ευρύτερη περιοχή του Προφήτη Ηλία και του όρους Γιούχτα, σε ορεινές και αγροτικές ζώνες.

Βίντεο από το σημείο όπου εντοπίστηκε νεκρός ο πρώην σύντροφος της 43χρονης

Βίντεο από το σημείο που εντοπίστηκε νεκρός ο 40χρονος πρώην σύντροφος της 43χρονης μητέρας, ήρθε στο φως της δημοσιότητας. Οι ερευνητές εξετάζουν τα δεδομένα και συλλέγουν στοιχεία, προκειμένου να εξακριβώσουν τις ακριβείς συνθήκες του θανάτου του άνδρα και να συνδέσουν όλα τα κομμάτια της υπόθεσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, ο 40χρονος πρώην σύντροφος της Ελευθερίας Γιακουμάκη, εντοπίστηκε σε εξωκλήσι έξω από το χωριό του Προφήτη Ηλία και, συγκεκριμένα, σε αυτό της Παναγίας της Καρδιώτισσας, στην Ξερή Καρά. Όπως όλα δείχνουν, μάλλον αυτοκτόνησε.

Στο σημείο βρέθηκαν αστυνομικοί και στελέχη της Ασφάλειας, ενώ εκεί μετέβη και ιατροδικαστής, σύμφωνα με το neakriti.gr. Οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν κάθε ενδεχόμενο, την ώρα που η έρευνα για τον εντοπισμό της 43χρονης παραμένει σε πλήρη εξέλιξη.

Συγγενείς του 40χρονου βρίσκονται στο σημείο όπου, όπως όλα δείχνουν, επέλεξε να βάλει τέλος στη ζωή του με την κυνηγετική καραμπίνα και αδυνατούν να πιστέψουν την δραματική αυτή εξέλιξη.