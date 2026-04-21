Εξαφάνιση 43χρονης στο Ηράκλειο: «Φεύγω για λίγο και επιστρέφω» – Το σημείωμα που άφησε, το θρίλερ με τον νεκρό πρώην σύντροφό της και η αγωνιώδης αναζήτησή της

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την εξαφάνιση της 43χρονης Ελευθερίας από τις Δαφνές Ηρακλείου, ενώ η υπόθεση παίρνει ακόμη πιο δραματική τροπή μετά τον εντοπισμό του 40χρονου πρώην συντρόφου της νεκρού κοντά στο χωριό Προφήτης Ηλίας. Οι Αρχές εξετάζουν πλέον όλα τα δεδομένα, την ώρα που οι έρευνες για τον εντοπισμό της γυναίκας παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη.
Η 43χρονη, μητέρα τριών παιδιών, αγνοείται από το πρωί της Κυριακής. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, έφυγε από το σπίτι της, αφήνοντας σημείωμα στο οποίο ανέφερε: «Φεύγω για λίγο και επιστρέφω». Από εκείνη τη στιγμή και μετά, δεν έδωσε κανένα σημείο ζωής, ενώ το αυτοκίνητό της παραμένει άφαντο.
Νεκρός ο 40χρονος πρώην σύντροφος
Την ίδια ώρα, οι εξελίξεις γύρω από τον 40χρονο πρώην σύντροφό της περιπλέκουν ακόμη περισσότερο την υπόθεση. Ο άνδρας, ο οποίος είχε απασχολήσει τις αστυνομικές Αρχές στο πλαίσιο της έρευνας, εντοπίστηκε νεκρός το απόγευμα της Τρίτης σε ύψωμα πίσω από εξωκλήσι, κοντά στον Προφήτη Ηλία. Το άψυχο σώμα του βρήκε συγγενικό του πρόσωπο, ενώ στο σημείο μετέβησαν άμεσα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και ιατροδικαστής.
Ο 40χρονος θεωρούνταν πρόσωπο-κλειδί για την πορεία της έρευνας. Το βράδυ της Δευτέρας, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα στο σπίτι του και τον οδήγησαν στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου για κατάθεση. Κατά την εξέτασή του, οι αστυνομικοί εντόπισαν αμυχές στο πρόσωπο και στα χέρια του, τις οποίες ο ίδιος απέδωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, σε ατύχημα με το μηχανάκι του την περασμένη Κυριακή. Παράλληλα, φέρεται να υποστήριξε ότι δεν υπήρχαν προβλήματα με τη 43χρονη, παρά το γεγονός ότι είχαν χωρίσει πριν από δύο μήνες με πρωτοβουλία της ίδιας.
Οι μαρτυρίες, το GPS και το βίντεο
Σύμφωνα με μαρτυρίες που έχουν φτάσει στις Αρχές, ο 40χρονος φερόταν να ζήλευε την 43χρονη, ενώ υπάρχουν αναφορές ότι είχε τοποθετήσει ακόμη και GPS στο αυτοκίνητό της. Τα συγκεκριμένα στοιχεία αξιολογούνται από τους αστυνομικούς, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει διαμορφωθεί επίσημο συμπέρασμα για τη σύνδεσή τους με την εξαφάνιση.
Παράλληλα, σύμφωνα με το Mega, οι αστυνομικοί έχουν στη διάθεσή τους βίντεο από την Κυριακή, στο οποίο καταγράφεται το αυτοκίνητο της 43χρονης να κινείται στην περιοχή ανάμεσα στις Αρχάνες και τον οικισμό Αθάνατοι Ηρακλείου. Από εκείνο το σημείο και μετά, τα ίχνη του οχήματος χάνονται. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το πρωί της Κυριακής ο 40χρονος, σε κατάσταση έντασης, ζήτησε από καφετέρια στην περιοχή των Αθανάτων να του καλέσουν ταξί.
Το τελευταίο σήμα από τον Γιούχτα
Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνουν οι Αρχές και στο τελευταίο σήμα του κινητού τηλεφώνου της 43χρονης. Το τελευταίο στίγμα εξέπεμψε από την κεραία στην κορυφή του Γιούχτα, η οποία καλύπτει μεγάλη ακτίνα, περίπου 10 χιλιομέτρων. Για τον λόγο αυτό, οι έρευνες της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής επικεντρώνονται στην ευρύτερη περιοχή του Προφήτη Ηλία και του όρους Γιούχτα, σε ορεινές και αγροτικές ζώνες.
Βίντεο από το σημείο όπου εντοπίστηκε νεκρός ο πρώην σύντροφος της 43χρονης
Βίντεο από το σημείο που εντοπίστηκε νεκρός ο 40χρονος πρώην σύντροφος της 43χρονης μητέρας, ήρθε στο φως της δημοσιότητας. Οι ερευνητές εξετάζουν τα δεδομένα και συλλέγουν στοιχεία, προκειμένου να εξακριβώσουν τις ακριβείς συνθήκες του θανάτου του άνδρα και να συνδέσουν όλα τα κομμάτια της υπόθεσης.
Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, ο 40χρονος πρώην σύντροφος της Ελευθερίας Γιακουμάκη, εντοπίστηκε σε εξωκλήσι έξω από το χωριό του Προφήτη Ηλία και, συγκεκριμένα, σε αυτό της Παναγίας της Καρδιώτισσας, στην Ξερή Καρά. Όπως όλα δείχνουν, μάλλον αυτοκτόνησε.
Στο σημείο βρέθηκαν αστυνομικοί και στελέχη της Ασφάλειας, ενώ εκεί μετέβη και ιατροδικαστής, σύμφωνα με το neakriti.gr. Οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν κάθε ενδεχόμενο, την ώρα που η έρευνα για τον εντοπισμό της 43χρονης παραμένει σε πλήρη εξέλιξη.
Συγγενείς του 40χρονου βρίσκονται στο σημείο όπου, όπως όλα δείχνουν, επέλεξε να βάλει τέλος στη ζωή του με την κυνηγετική καραμπίνα και αδυνατούν να πιστέψουν την δραματική αυτή εξέλιξη.
Η δίκη με τον πρώην σύζυγό της
Το ενδιαφέρον των ερευνών στρέφεται και σε μία ακόμη πτυχή της υπόθεσης, καθώς λίγες ώρες μετά την εξαφάνισή της η 43χρονη είχε προγραμματισμένη δίκη με τον πρώην σύζυγό της, έπειτα από καταγγελία για εξύβριση. Οι Αρχές δεν συνδέουν επίσημα, μέχρι αυτή την ώρα, τα δύο γεγονότα, ωστόσο δεν αποκλείουν κανένα ενδεχόμενο.
Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η 43χρονη έφυγε με το αυτοκίνητό της από το σπίτι όπου διέμενε, το πρωί της περασμένης Κυριακής. Η ίδια ξεκίνησε από τις Δαφνές Ηρακλείου και, όπως δείχνουν τα μέχρι τώρα στοιχεία, κινήθηκε προς τις Αρχάνες. Για ώρες δεν απαντούσε στις κλήσεις των παιδιών της, ενώ λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής ο μεγαλύτερος γιος της δήλωσε την εξαφάνισή της στο αστυνομικό τμήμα.
Τι λέει ο γιος της 43χρονης
Ο γιος της 43χρονης περιέγραψε την κατάσταση, λέγοντας: «Δεν έχουμε ξανακαλέσει, για να μην κρατάμε απασχολημένο το τηλέφωνο και να μην εξαντληθεί η μπαταρία. Σταματήσαμε από χθες να καλούμε. Δεν έχουμε ξαναασχοληθεί. Ό,τι κάνει η αστυνομία».
Ο ίδιος αναφέρθηκε και στο σημείωμα που βρέθηκε, υποστηρίζοντας ότι δεν του προκάλεσε εντύπωση. Όπως είπε: «Το σημείωμα. Με ενημέρωσε εμένα η αδερφή μου ότι είναι στο σπίτι, αλλά είναι πολύ σύνηθες από τη μητέρα μου να την ενημερώνει για το τι θα κάνει. Είναι φυσιολογικό το σημείωμα».
Οι κάμερες και η αγωνία της οικογένειας
Από την πλευρά του, ο αδερφός της 43χρονης περιέγραψε τις τελευταίες κινήσεις της γυναίκας, με βάση το υλικό από κάμερες της περιοχής. Όπως ανέφερε: «Από ό,τι φαίνεται από τις κάμερες που έχουμε ψάξει στο χωριό, φεύγει περίπου στις 11.02 από το σπίτι με πορεία προς το Ηράκλειο. Όσες κάμερες ψάξαμε, είδαμε μέχρι ένα σημείο που περνάει και πάει προς Ηράκλειο. Το υπόλοιπο το έχουν αναλάβει οι Αρχές, για να δουν τα παρακάτω».
Την ίδια ώρα, οι συγγενείς της 43χρονης εκφράζουν την αγωνία τους και επαναλαμβάνουν ότι η ίδια δεν συνήθιζε να εξαφανίζεται χωρίς ενημέρωση. Ο γιος της είπε χαρακτηριστικά: «Εγώ είμαι μόνος μου. Ψάχνω σε αγροτικούς δρόμους, οπότε δεν έχω εικόνα για το τι κάνουν οι υπόλοιποι στο χωριό ή ο θείος μου ή όλοι οι συγγενείς μου. Έχουμε μιλήσει στο τηλέφωνο, δεν έχουμε κάτι νεότερο».
Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο αδελφός της, ο οποίος περιέγραψε το κλίμα ανησυχίας που επικρατεί στην οικογένεια και αναφέρθηκε στο παρελθόν της αδερφής του με τον πρώην σύζυγό της.
Η μαρτυρία του αδελφού της 43χρονης
Στην εκπομπή «LiveNews» μίλησε και ο αδελφός της 43χρονης. Όπως είπε: «Η αλήθεια είναι ότι έχουν περάσει πολλές ώρες από τη στιγμή που έχει εξαφανιστεί η ίδια μου η αδελφή. Σίγουρα, όλοι ανησυχούμε. Προσπαθούμε να ψάξουμε όσο μπορούμε, εμείς και οι Αρχές, με αμάξια, φίλους και συγγενείς, μήπως βρούμε την παραμικρή λεπτομέρεια που μπορεί να βοηθήσει τις Αρχές.
Και όταν το είχε ξανακάνει, να φύγει δηλαδή για ορισμένες ώρες, πάντα ενημέρωνε. Πάντα έπαιρνε τηλέφωνο είτε τη μικρή, την κόρη της, είτε τα μεγάλα μου ανίψια. Δεν είχε τάση να φεύγει και να λείπει, παιδί μου, πολλή ώρα από το σπίτι. Αν θυμάμαι καλά, πρέπει να είναι πέντε-έξι χρόνια, κάπου εκεί.
Δεν είμαι σίγουρος. Περίπου έναν χρόνο πρέπει να κράτησε, απ’ ό,τι θυμάμαι, έναν χρόνο. Και πριν από δύο μήνες πρέπει να το είχαν τερματίσει. Υπήρχαν εντάσεις, απ’ ό,τι ξέρω για την αδελφή μου, πριν το λήξουν. Στην πορεία, όμως, μετά που το έληξαν, που είχαν χωρίσει, δεν μας ενοχλούσε, ρε παιδί μου.
Από ό,τι μου έλεγε η αδελφή μου, δεν την ενοχλούσε μετά. Δεν την ενοχλούσε. Υπήρχαν πολλά δικαστήρια με τον πρώην σύζυγο της αδερφής μου. Απλώς, τα τελευταία χρόνια, υπήρξε μια… κάπως τα είχαν βρει, ξέρω εγώ, και δεν υπήρχαν… Δηλαδή, μεταξύ μας, ειδικά τον τελευταίο χρόνο, και με τα παιδιά, δεν είχαμε συγκρούσεις.
Δεν είχαν φασαρίες και εντάσεις. Ναι, δεν είχαν συγκρούσεις. Πείτε μου τώρα. Ναι, υπήρχαν τα δικαστήρια. Απλώς, δεν υπήρχαν εντάσεις, όπως υπήρχαν πολύ πιο παλιά, ξέρω εγώ, στις αρχές, όταν είχαν ξεκινήσει όλα. Είναι λίγο πολύ μπερδεμένα τα πράγματα. Δεν ξέρω, εύχομαι… Τι να πω; Περιμένετε να δείτε κι εσείς».
Τι αναφέρει ο πρώην σύζυγος
Από την πλευρά του, ο πρώην σύζυγός της ανέφερε: «Είμαστε τώρα 8 χρόνια εκτός. Τι να πει ο πρώην; Είχαμε δικαστήριο που ήταν εξ αναβολής για εξύβριση. Δεν ήταν ούτε τίποτα δύσκολο ούτε τίποτα το… αυτό που γράφουνε. (…) Εγώ ενημερώθηκα το πρωί εκείνο. Δεν ήξερα κάτι. Απλώς τώρα εγώ είπα, παιδιά έχω προχωρήσει τη ζωή μου, έχω τη δουλειά μου, έχω τη γυναίκα μου. Δεν έχω καμία σχέση με αυτά. Μακάρι να είναι όλα καλά. Δεν ξέρω τι έχει γίνει εκεί. Δεν πιστεύω να έχει πρόβλημα και με κανέναν. Κοινωνικός άνθρωπος ήτανε. Τι προστριβές να έχει αυτή; Εδώ από χωριό είμαστε. Δεν έχουμε εμείς τέτοια πράγματα εδώ. Τώρα τι έγινε; Δεν ξέρω».
Οι μαρτυρίες των μελών της οικογένειας και η αναφορά στη δικαστική εκκρεμότητα με τον πρώην σύζυγο προσθέτουν νέα δεδομένα στην έρευνα. Την ίδια στιγμή, οι Αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν κάθε στοιχείο, με στόχο να χαρτογραφήσουν τις τελευταίες κινήσεις της 43χρονης και να φτάσουν σε ασφαλή συμπεράσματα για την πορεία της υπόθεσης.