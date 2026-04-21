Προ των πυλών τα νέα μέτρα στήριξης: Πώς θα μοιραστεί το πλεόνασμα των 500 εκατ. ευρώ – Τι αναμένεται να ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Εύη Κατσώλη

Πολιτική

οικονομία

Το «σύνθημα» για την ανακοίνωση νέων μέτρων στήριξης δόθηκε από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη, ο οποίος προανήγγειλε υψηλότερο του στόχου πλεόνασμα και «επιστροφή» του δημοσιονομικού χώρου στους πολίτες με στοχευμένο τρόπο. Ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται μετά τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ στις 12 το μεσημέρι της Τετάρτης (22/4) να ανακοινώσει τη νέα δέσμη παρεμβάσεων που θα λειτουργήσουν ως «ανάχωμα» απέναντι στις οικονομικές συνέπειες της συνέχισης του πολέμου στη Μέση Ανατολή και κυρίως απέναντι στην ακρίβεια.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, το ύψος του υπερπλεονάσματος για φέτος προσεγγίζει τα 800 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 300 εκατ. ευρώ αφορούν στα μέτρα που ήδη έχουν ανακοινωθεί. Τα υπόλοιπα 500 εκατ. θα χρηματοδοτήσουν τη νέα δέσμη παρεμβάσεων η οποία θα περιλαμβάνει παράταση των υφιστάμενων αλλά και νέα μέτρα.

Τα μέτρα που αναμένεται να ανακοινωθούν

Τα μέτρα που αναμένεται να ανακοινωθούν, περιλαμβάνουν:

  • Παράταση κατά τουλάχιστον έναν μήνα της:
  • επιδότησης στην αντλία για το πετρέλαιο κίνησης
  • 15% επιδότηση των παραγωγών για την αγορά λιπασμάτων, καθώς έχουν δεχτεί ισχυρό πλήγμα

Στα νέα μέτρα εκτιμάται πως θα είναι η ενίσχυση των χαμηλοσυνταξιούχων που λαμβάνουν τα 250 ευρώ, πιθανόν με τη διεύρυνση των εισοδηματικών ή ηλικιακών κριτηρίων προκειμένου να «μεγαλώσει» η περίμετρος των δικαιούχων.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης μιλώντας στους πρέσβεις της Ε.Ε. έκανε λόγο για μέτρα στοχευμένα σε όσους έχουν πραγματικά ανάγκη.

«Αυτό δημιουργεί, με βάση τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες, έναν πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο και σχεδιάζουμε να αξιοποιήσουμε αυτό το χώρο στους Έλληνες πολίτες, ειδικά σε εκείνους που έχουν περισσότερη ανάγκη αυτή την περίοδο με στοχευμένο τρόπο», είπε ο υπουργός Οικονομίας.

Συζήτηση και για μειώσεις φόρων

Η ενεργοποίηση των μέτρων στήριξης, έχει ως στόχο την απορρόφηση των πληθωριστικών πιέσεων σε σειρά αγαθών και στον τομέα της ενέργειας.

Παράλληλα, η Κυβέρνηση κρατά «εφεδρείες» καθώς ακόμη και οι εμπειρότεροι αναλυτές δεν μπορούν να είναι βέβαιοι για την έκβαση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Η φιλοσοφία που ακολουθείται για τις νέες παρεμβάσεις, είναι πολύ συγκεκριμένη. Θα αξιοποιηθεί η επιπλέον προίκα των 500 εκατομμυρίων ευρώ, προκειμένου να αυξηθούν οι έκτακτες ενισχύσεις, όπως είναι η επιδότηση στο ντίζελ κίνησης – τα 20 λεπτά – και από την άλλη να αυξηθούν μόνιμα μέτρα, όπως είναι για παράδειγμα το βοήθημα των 250 ευρώ που αναμένεται να δοθεί σε χαμηλοσυνταξιούχους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι γίνεται και μια συζήτηση για μειώσεις φόρων. Μένει να δούμε πώς θα αποτυπωθούν όλα αυτά στις τελικές ανακοινώσεις, που ενδεχομένως να έχουν και ένα στοιχείο που αφορά στην ενέργεια.

