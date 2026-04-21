Ηλίας Βαλάσης: «Άμα πιστεύεις στο Θεό, ακούγεσαι παράξενος»

Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής της Φαίης Σκορδά παραχώρησε ο Ηλίας Βαλάσης, οι οποίες προβλήθηκαν το πρωί της Τρίτης 21 Απριλίου. Ανάμεσα σε άλλα, ο γνωστός ηθοποιός μίλησε για το πώς αντιμετωπίζει τις αδικίες, καθώς και για την πίστη του στο Θεό.

Σε ερώτηση για το πώς αντιμετωπίζει τις αδικίες, ο Ηλίας Βαλάσης απάντησε: «Εγώ τις αντιμετωπίζω με χαμόγελο, με σταυρό, τα αφήνω όλα στον Θεό και εκείνος τα φτιάχνει έτσι όπως πρέπει. Αλλά τώρα εγώ, ξέρεις, είμαι και λίγο παράξενος».

«Άμα πιστεύεις στον Θεό και τα αφήνεις σε αυτόν, ακούγεσαι παράξενος. Η πίστη είναι παράξενη τη σημερινή εποχή. Μόλις τελειώσουμε τη συνέντευξη, μπες στα σχόλια από κάτω για να δεις τι γράφουν και θα καταλάβεις γιατί είναι παράξενη», είπε στη συνέχεια.