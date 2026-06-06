Πέραμα: Τραυματισμός 23χρονου ναυτικού στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη

Ένας 23χρονος αλλοδαπός ναυτικός, μέλος πληρώματος επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου με κυπριακή σημαία, τραυματίστηκε στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος. Το περιστατικό ερευνάται από τις αρμόδιες λιμενικές αρχές, ενώ ο τραυματίας μεταφέρθηκε άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας «Θριάσιο» για ιατρική φροντίδα.

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Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένας 23χρονος αλλοδαπός ναυτικός τραυματίστηκε στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος.
  • Ο ναυτικός, μέλος πληρώματος πλοίου με κυπριακή σημαία, διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας «Θριάσιο».
  • Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό διερευνώνται από τις αρμόδιες λιμενικές αρχές.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Ένας 23χρονος αλλοδαπός ναυτικός, μέλος πληρώματος επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου με κυπριακή σημαία, τραυματίστηκε στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, ο ναυτικός τραυματίστηκε υπό συνθήκες που διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, ενώ βρισκόταν στη ζώνη ναυπηγοεπισκευαστικών εργασιών.

Άμεσα κινητοποιήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας «Θριάσιο» για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Το περιστατικό ερευνάται από τις αρμόδιες λιμενικές αρχές.

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