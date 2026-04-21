Χριστίνα Μπόμπα: «Μετά τη μητρότητα, πολλές φορές έκοψα την κοινωνική μου ζωή»

Ελένη Φλισκουνάκη

Lifestyle

Χριστίνα Μπόμπα
Φωτογραφία: Instagram/chrismpo

Στο νέο επεισόδιο της διαδικτυακής εκπομπής της Χριστίνας Μπόμπα, καλεσμένη ήταν η Βασιλική Μιλλούση. Η επιχειρηματίας, influencer και παρουσιάστρια του «BeWell podcast», μιλώντας με την επιτυχημένη αθλήτρια, ανέφερε πως μετά τη μητρότητα παρατήρησε ότι «ο χρόνος παίρνει άλλη διάσταση», και παραδέχτηκε ότι πολλές φορές έχει χρειαστεί να κόψει την κοινωνική της ζωή, λόγω αυτού του πολύ σημαντικού ρόλου που έχει.

Μεταξύ άλλων, στη συζήτησή της με την Βασιλική Μιλλούση, η Χριστίνα Μπόμπα είπε πως: «Εγώ αυτό που παρατήρησα μετά τη μητρότητα, και βλέποντας όλον αυτόν τον μαγικό ρόλο του να είσαι μαμά, αλλά και πώς ο χρόνος παίρνει άλλη διάσταση.

Δηλαδή μερικές φορές σκέφτομαι ότι παλιά έλεγα πως δεν είχα χρόνο, και λέω “τι εννοούσα ότι δεν έχω χρόνο; Γιατί έλεγα ότι δεν έχω χρόνο; Πώς μπορεί να το έλεγα αυτό;”. Γιατί η μητρότητα είναι κάτι που δεν θες εσύ να το βγάλεις με τίποτα από προτεραιότητα».

«Δεν είναι θυσία, γιατί δεν το θέλω»

Επιπλέον, εξήγησε ότι: «Είναι πηγαία η ανάγκη σου να συνδέεσαι με τα παιδιά σου. Καθημερινά, πολλή ώρα, να είσαι εκεί. Αυτό που κατάλαβα και είναι λίγο περίεργο, δεν ξέρω αν σου έχει συμβεί και εσένα, είναι ότι σταδιακά άρχισα να εστιάζω πάντα στη μητρότητα, που ήταν η νούμερα ένα προτεραιότητά μου, και τα άλλα να εναλλάσσονται βάσει προτεραιότητας».

«Πολλές φορές θυσίασα πολύ έντονα, και ακόμα είναι το πρώτο που μπορεί να κόψω, την κοινωνική μου ζωή. Δεν το θεωρώ θυσία. Δεν είναι θυσία, γιατί δεν το θέλω. Αλλά αρχίζεις και λες: “Είμαι μαμά και κάτι άλλο”», πρόσθεσε.

10:45 , Τετάρτη 22 Απριλίου 2026

