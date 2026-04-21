Πέθανε ο συνθέτης Κυριάκος Σφέτσας

Enikos Newsroom

Κοινωνία

Κυριάκος Σφέτσας

Γνωστή έγινε την Τρίτη 21 Απριλίου, η δυσάρεστη είδηση της απώλειας του σπουδαίου συνθέτη, Κυριάκου Σφέτσα. Ο καλλιτέχνης είχε γεννηθεί το 1945 και άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 81 ετών.

Από την ώρα που δημοσιοποιήθηκε η απώλειά του, δεκάδες αναρτήσεις έχουν κατακλύσει το διαδίκτυο. Ανάμεσα σε αυτές και το post που πραγματοποίησε στο Facebook προφίλ του, ο μουσικός Νίκος Γιούσεφ.

Στην ανάρτησή του, ο Νίκος Γιούσεφ μοιράστηκε δύο φωτογραφίες του Κυριάκου Σφέτσα. Σε μία από αυτές βλέπουμε τους δύο καλλιτέχνες να ποζάρουν μαζί.

«Ο Κυριάκος Σφέτσας δεν είναι πια μαζί μας . Χτες, πριν από τα μεσάνυχτα, έφυγε για κόσμους που δεν γνωρίζουμε, για να συναντήσει την Γώγου, τον Χρήστου, τον Χατζηνίκο, την Χάλαρη, τον Τερεζάκη, τον Μαρινάκη και τόσους άλλους φίλους του που έχουν φύγει παλαιότερα. Αποχαιρετούμε έναν από τους μεγαλύτερους συνθέτες της χώρας μας. Η τελετή θα γίνει την Παρασκευή στη Ριτσώνα», αναφέρεται στη λεζάντα του post.

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε δημοσίευσή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Μάρκος Σφέτσας έχει γράψει: «Ο αποχαιρετισμός του αγαπημένου μας συντρόφου και πατέρα θα τελεστεί στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας την Παρασκευή 24/04 στις 13:30. Η οικογένεια επιθυμεί αντί στεφάνων να κατατεθούν δωρεές στον σύλλογο γονέων με νεοπλασματική ασθένεια “Φλόγα”».

Διαβήτης τύπου 1: Επιστημονική ανακάλυψη βάζει τέλος στις ενέσεις ινσουλίνης

Καρκίνος του μαστού: 4 ύπουλα συμπτώματα που πρέπει να γνωρίζετε, πέρα από το εξόγκωμα

ΑΑΔΕ: Πρεμιέρα κάνει σήμερα η νέα εφαρμογή timologio – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε έως και την Παρασκευή στα ΑΤΜ

Η αστοχία της AI αποτελεί πρόβλημα εμπειρίας πελατών – Είναι η πολυτροπική τεχνολογία η λύση;

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
περισσότερα
10:51 , Τετάρτη 22 Απριλίου 2026

Ζάκυνθος: Εφιάλτης για 43χρονη στα χέρια του πρώην συντρόφου της – Ο δράστης επιτέθηκε στους αστυνομικούς και συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία

Υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας απασχολεί τις αστυνομικές αρχές στη Ζάκυνθο τα τελευταία 24ωρα,...
08:41 , Τετάρτη 22 Απριλίου 2026

Κίνηση: «Απέραντα πάρκινγκ» Κηφισός, Κηφισίας και Πειραιάς – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Η κίνηση έχει μετατρέψει σε ένα απέραντο «πάρκινγκ» αρκετούς δρόμους της Αττικής. Μποτιλιάρισμ...
08:20 , Τετάρτη 22 Απριλίου 2026

Ηράκλειο: Κορυφώνεται η αγωνία για την 43χρονη Ελευθερία μετά τον θάνατο του πρώην συντρόφου της – Πού εστιάζουν οι έρευνες των Αρχών

Κορυφώνεται η αγωνία για την τύχη της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη, τα ίχνη της οποίας χάθηκ...
08:13 , Τετάρτη 22 Απριλίου 2026

Τροχαίο στο Κορωπί: Σύγκρουση αυτοκινήτου με μηχανή στη Λεωφόρο Μαρκοπούλου – Σοβαρά τραυματισμένος ένας 21χρονος

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με έναν βαριά τραυματισμένο αναβάτη σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (21/...
MUST READ

LIVE – 52η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Μάστιγα» οι τηλεφωνικές απάτες: Τα κόλπα των επιτήδειων για να ξεγελούν τα θύματά τους – Πώς έπεισαν 14χρονο να παραδώσει χρυσαφικά και χρυσές λίρες

Τσερνόμπιλ: «Καταφύγιο» άγριας ζωής 40 χρόνια μετά την πυρηνική καταστροφή – Η εντυπωσιακή επιστροφή της φύσης