Πέθανε ο συνθέτης Κυριάκος Σφέτσας

Γνωστή έγινε την Τρίτη 21 Απριλίου, η δυσάρεστη είδηση της απώλειας του σπουδαίου συνθέτη, Κυριάκου Σφέτσα. Ο καλλιτέχνης είχε γεννηθεί το 1945 και άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 81 ετών.

Από την ώρα που δημοσιοποιήθηκε η απώλειά του, δεκάδες αναρτήσεις έχουν κατακλύσει το διαδίκτυο. Ανάμεσα σε αυτές και το post που πραγματοποίησε στο Facebook προφίλ του, ο μουσικός Νίκος Γιούσεφ.

Στην ανάρτησή του, ο Νίκος Γιούσεφ μοιράστηκε δύο φωτογραφίες του Κυριάκου Σφέτσα. Σε μία από αυτές βλέπουμε τους δύο καλλιτέχνες να ποζάρουν μαζί.

«Ο Κυριάκος Σφέτσας δεν είναι πια μαζί μας . Χτες, πριν από τα μεσάνυχτα, έφυγε για κόσμους που δεν γνωρίζουμε, για να συναντήσει την Γώγου, τον Χρήστου, τον Χατζηνίκο, την Χάλαρη, τον Τερεζάκη, τον Μαρινάκη και τόσους άλλους φίλους του που έχουν φύγει παλαιότερα. Αποχαιρετούμε έναν από τους μεγαλύτερους συνθέτες της χώρας μας. Η τελετή θα γίνει την Παρασκευή στη Ριτσώνα», αναφέρεται στη λεζάντα του post.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε δημοσίευσή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Μάρκος Σφέτσας έχει γράψει: «Ο αποχαιρετισμός του αγαπημένου μας συντρόφου και πατέρα θα τελεστεί στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας την Παρασκευή 24/04 στις 13:30. Η οικογένεια επιθυμεί αντί στεφάνων να κατατεθούν δωρεές στον σύλλογο γονέων με νεοπλασματική ασθένεια “Φλόγα”».