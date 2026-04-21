Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Η εξομολόγηση για τον σύντροφό της – «Γνωριστήκαμε στο Facebook, πριν από την Αμερική – Δεν του άρεσε η δουλειά μου»

Την Ηλιάνα Παπαγεωργίου υποδέχτηκαν στην εκπομπή τους η Μαρία Ηλιάκη και ο Κρατερός Κατσούλης, το πρωί της Τρίτης 21 Απριλίου. Το γνωστό μοντέλο και παρουσιάστρια, στη συνέντευξή της μίλησε και για τον αγαπημένο της, Γιάννη Καραβασάνη.

Τον Ιούνιο του 2025, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου αποκάλυψε πως ο Γιάννης Καραβασάνης της έκανε πρόταση γάμου, την οποία και αποδέχτηκε.

Η γνωριμία με τον μέλλοντα σύζυγό της

Όταν ρωτήθηκε για το πώς γνωρίστηκε με τον αγαπημένο της, το μοντέλο και παρουσιάστρια ανέφερε πως: «Γνωριστήκαμε στο Facebook με τον Γιάννη, πριν από την Αμερική. Με τον Γιάννη γνωριστήκαμε και πριν πάω στην Γερμανία. Σε φιλικό επίπεδο».

«Εμένα μου άρεσε, στον Γιάννη δεν ήξερα αν του άρεσα πολύ. Δεν του άρεσε η δουλειά μου, τον άγχωνε πάρα πολύ το γεγονός ότι δεν θα με έβλεπε ποτέ. Δεν του άρεσε καθόλου αυτό το σενάριο, και δεν καταλάβαινε για ποιο λόγο ασχολούμαι μαζί του», συνέχισε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου.