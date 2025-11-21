Ηλιάνα Παπαγεωργίου για Έλενα Χριστοπούλου: «Πλέον υπάρχει μία δικαστική διαμάχη…»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Φωτογραφία: Instagram/ilianapapageorgiou

Συνέντευξη στη Ζήνα Κουτσελίνη για την εκπομπή της, παραχώρησε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου. Η γνωστή παρουσιάστρια και μοντέλο, η οποία φέτος συμμετέχει στο GNTM, παραδέχτηκε πως μέσα απ’ όλα αυτά που έχει βιώσει στη ζωή της, δεν είναι πια αυτό το κορίτσι που είχε «τη χαρά, την αφέλεια και όλη αυτή την ελευθερία και την εμπιστοσύνη». Επιπλέον, έκανε μία αναφορά στην Έλενα Χριστοπούλου, όταν ρωτήθηκε για το πώς είναι πλέον οι σχέσεις της με την artist manager, με την οποία συνεργαζόταν για χρόνια και είχαν αναπτύξει μία πολύ ισχυρή φιλική σχέση.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η Ζήνα Κουτσελίνη είπε, απευθυνόμενη στην Ηλιάνα Παπαγεωργίου, πως: «Νομίζω ότι η ζωή σου έχει φτιάξει αυτόν τον χαρακτήρα που έχεις τώρα, γιατί είδες και προδοσίες και πραγματάκια, τρίφτηκες μέσα στις ανθρώπινες σχέσεις!».

«Ναι, ισχύει αυτό. Και το ξέρω, το αντιλαμβάνομαι, το αναγνωρίζω και το καταλαβαίνω να ξέρεις. Και πολλές φορές το σκέφτομαι, ότι δεν είμαι πια αυτό το κορίτσι που είχε τη χαρά, την αφέλεια και όλη αυτή την ελευθερία και την εμπιστοσύνη. Σίγουρα πια είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα για μένα. Τα σκέφτομαι δύο και τρεις φορές όλα πλέον», εξομολογήθηκε τότε το μοντέλο.

Σε ερώτηση για το πώς είναι οι σχέσεις της πια με την Έλενα Χριστοπούλου, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου απάντησε: «Πλέον υπάρχει μία δικαστική διαμάχη που συνεχίζεται και αυτό είναι όλο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο».

