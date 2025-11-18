Έλενα Χριστοπούλου: «Λύγισε» μιλώντας για την Εβελίνα Σκίτσκο και την μάχη της με τον καρκίνο – «Πάλεψε παρά πολύ δυνατά και νίκησε»

Σήφης Γαρυφαλάκης

lifestyle

Έλενα Χριστοπούλου
Φωτογραφία: Instagram/elena_hristopoulou

Η Έλενα Χριστοπούλου «λύγισε» στον αέρα του “Real View” μιλώντας για την εξομολόγηση της Εβελίνας Σκίτσκο για την μάχη που έδωσε με τον καρκίνο. Η παρουσιάστρια δεν έκρυψε τη συγκίνησή της αλλά και τη χαρά της που το γνωστό μοντέλο κέρδισε την σκληρή αυτή μάχη.

«Είναι ένα χαρούμενο γεγονός. Ένα δικό μου κορίτσι, ένας δικός μου άνθρωπος χθες ανάρτησε στα social media μια εξομολόγηση που νίκησε τον καρκίνο. Η Εβελίνα Σκίτσκο, ένα κορίτσι που το γνωρίσατε εσείς και εγώ από το GNTM, πάλεψε παρά πολύ δυνατά, με πίστη, αφοσίωση και πολύ προσοχή και αγάπη από όλους γύρω της και πάνω από όλα από εκείνη στον εαυτό της και κέρδισε» ανέφερε αρχικά η Έλενα Χριστοπούλου.

Και συμπλήρωσε: «Έτσι έκανε μια ανάρτηση με παρά πολύ αγάπη, παρά πολύ συναίσθημα και αλήθεια και έκανε και ένα πάρτι και το χάρηκε. Δυστυχώς κάποιοι από εμάς δεν μπορούσαμε να είμαστε στην Κύπρο αλλά είμαστε μαζί της πάντα».

Σχετικά με τον αν την έχει επηρεάσει όλη αυτή η ιστορία, η Έλενα Χριστοπούλου ανέφερε: «Πάρα πολύ, είναι μήνες αυτή η ιστορία, είναι ένα κορίτσι κάτω από τα 30. Δεν θα πω παραπάνω λεπτομέρειες γιατί δεν είμαι ο εκπρόσωπος, εγώ απλά θα μείνω στο ευχάριστο και το ότι είναι ένα κορίτσι που ποτέ δεν είπε για κάτι θέλω χρόνο, ή θα το κάνω αργότερα αυτό. Πάτησε πάνω στη ζωή της και με πίστη, αφοσίωση και συνέπεια τα κατάφερε».

00:19 , Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025

