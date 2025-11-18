Νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στην Κρήτη: «Έβαζε το ατμοσίδερο πάνω μου, στην κοιλιά μου, παντού» – Ανατριχιάζει η μαρτυρία 55χρονης

Νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας βλέπει το φως της δημοσιότητας με θύμα μια 55χρονη από την Κρήτη, η οποία αποφάσισε να μιλήσει για τον εφιάλτη που βίωσε, δείχνοντας τα σημάδια της κακοποίησης.

Η κα Μαρία, μιλώντας στο Star, περιέγραψε πως στην αρχή η σχέση της με τον σύντροφό της ήταν ιδανική, αλλά σταδιακά μετατράπηκε σε έναν ατελείωτο κύκλο σωματικής και ψυχολογικής κακοποίησης.

Σύμφωνα με τη Μαρία, τα τελευταία δύο χρόνια ο σύντροφός της φέρεται να είχε φτάσει στο σημείο να αποπειραθεί να τη σκοτώσει, ασκώντας της ασφυκτική πίεση στις καρωτίδες. «Αυτό που προσπάθησε να κάνει ήταν ουσιαστικά να με σκοτώσει. Όταν πνίγεις έναν άνθρωπο και του πιέζεις τις καρωτίδες και σταματάει η αιμάτωση στον εγκέφαλο, ο χρόνος του θανάτου έρχεται πάρα πολύ γρήγορα», ανέφερε η ίδια, περιγράφοντας ότι η καθημερινότητα είχε γίνει μαρτυρική, με συνεχή ζαλάδες, πονοκεφάλους και μώλωπες.

«Τον Αύγουστο άρχισε να σβήνει τσιγάρα πάνω μου… Με έβαζε πάνω στο καλοριφέρ καλοκαιριάτικα»

Η 55χρονη αποκάλυψε ότι δεχόταν χτυπήματα στο κεφάλι, με πρόσφατες ιατρικές εξετάσεις να δείχνουν μικροαιμορραγίες. Επιπλέον, κατήγγειλε ότι ο δράστης φέρεται να της προκάλεσε σοβαρά εγκαύματα.

«Τον Αύγουστο άρχισε να σβήνει τσιγάρα πάνω μου. Και δεν κάπνιζε.. Με έβαζε πάνω στο καλοριφέρ καλοκαιριάτικα… Και εκείνη την ώρα αυτός το ευχαριστιόταν. Έβαζε το ατμοσίδερο πάνω μου, στην κοιλιά μου, παντού, σε όλο το σώμα μου υπήρχαν πληγές», δήλωσε.

Σε μία από τις απόπειρές της να εγκαταλείψει το σπίτι, η Μαρία υποστήριξε ότι ο σύντροφός της την ακινητοποίησε και την απείλησε. Παρόλα αυτά, τελικά κατάφερε να ξεφύγει, συνειδητοποιώντας πως είχε φτάσει στο τέλος των αντοχών της.

Αμέσως μετά τη διαφυγή της, η γυναίκα κατέθεσε στην αστυνομία και εξετάστηκε από ιατροδικαστή. Όπως υποστήριξε, ο ιατροδικαστής χρειάστηκε δύο ώρες για να καταγράψει το σύνολο των τραυμάτων της, λέγοντάς της πως «με τόσες πληγές, ζωντανή γυναίκα δεν έχει ξαναδεί».

Η Μαρία υπογράμμισε ότι η κακοποίηση και ο σαδισμός δεν «πυροδοτούνται από τις γυναίκες, αλλά αποτελούν ψυχιατρικά φαινόμενα». Με τη δημόσια έκκλησή της, η 55χρονη επιδιώκει να στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα: οι γυναίκες που βιώνουν παρόμοιες καταστάσεις πρέπει να μιλούν και να ζητούν βοήθεια πριν να είναι αργά.