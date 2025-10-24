Φθιώτιδα: Νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας – 53χρονος απείλησε ότι θα σκοτώσει την ηλικιωμένη μητέρα του

Μία ακόμη περίπτωση ενδοοικογενειακής βίας από γιο σε μητέρα, αντιμετώπισε το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λαμίας.

Όπως αναφέρει το lamiareport.gr, ο κατηγορούμενος ήταν ένας 53χρονος από την περιοχή της Λοκρίδας, ο οποίος το πρωί της περασμένης Δευτέρας (20/10/25), φέρεται να χτύπησε και να απείλησε ότι θα σκοτώσει την ηλικιωμένη μητέρα του ζητώντας να του δώσει χρήματα.

Την καταγγελία έκανε την επόμενη ημέρα η ίδια η παθούσα, λέγοντας ότι ο γιος της αντιμετωπίζει προβλήματα εξάρτησης από ουσίες – στοιχείο που επιβεβαίωσε και ο αδερφός του κατηγορούμενου – και το τελευταίο διάστημα που έχασε τη δουλειά του, έχει γίνει επιθετικός και ζητάει συνεχώς χρήματα.

Με εντολή της Εισαγγελέως Υπηρεσίας ο 53χρονος αρχικά εστάλη για ψυχιατρική εκτίμηση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας, όπου σύμφωνα με την ιατρική γνωμάτευση δεν πληρούνταν τα κριτήρια για ακούσια νοσηλεία. Έτσι στη συνέχεια η Εισαγγελέας διέταξε τη σύλληψή του για το αυτεπάγγελτο αδίκημα της ενδοοικογενειακής βίας και ο 53χρονος κάθισε στο εδώλιο κατηγορούμενος ειδικότερα για τα αδικήματα της ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης και της ενδοοικογενειακής απειλής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η μητέρα του αρνήθηκε τη διαδικασία της ποινικής διαμεσολάβησης, όχι για να ζητήσει την τιμωρία του γιου της αλλά γιατί φοβάται μην της κάνει κακό όσο είναι εκτός φαρμακευτικής αγωγής και ανεξέλεγκτος, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος βέβαια αρνήθηκε τις κατηγορίες λέγοντας ότι ουδέποτε χτύπησε τη μητέρα του αλλά ούτε και την απείλησε ότι θα τη σκοτώσει.

Το Δικαστήριο τον έκρινε αθώο για την πρώτη κατηγορία και ένοχο μόνο για την απειλή προς την μητέρα του και τον καταδίκασε σε ποινή φυλάκισης οκτώ (8) μηνών με 3ετη αναστολή, υπό τον όρο όμως να μην προσεγγίζει την ηλικιωμένη μητέρα του. Του αφαίρεσε επίσης το χρόνο που πέρασε στο κρατητήριο μετά τη σύλληψή του.