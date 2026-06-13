Γαστούνη: 57χρονος εντοπίστηκε νεκρός σε ποιμνιοστάσιο

Η τοπική κοινωνία της Γαστούνης είναι σοκαρισμένη από τον τραγικό θάνατο ενός 57χρονου γεωργού και κτηνοτρόφου, ο οποίος βρέθηκε νεκρός σε ποιμνιοστάσιο με τραύμα από κυνηγετικό όπλο. Οι πρώτες ενδείξεις παραπέμπουν σε αυτοχειρία, ενώ η αστυνομία διερευνά τις συνθήκες του συμβάντος.

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Κοινωνία

Σοκαρισμένη η τοπική κοινωνία
Οι αστυνομικές Αρχές διερευνούν την υπόθεση Πηγή:Patrisnews
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Γαστούνης από τον τραγικό θάνατο ενός 57χρονου άνδρα, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός το απόγευμα του Σαββάτου.
  • Ο 57χρονος, γεωργός και κτηνοτρόφος, βρέθηκε νεκρός σε ποιμνιοστάσιο με τραύμα στο κεφάλι από κυνηγετικό όπλο. Οι πρώτες ενδείξεις παραπέμπουν σε αυτοχειρία.
  • Η είδηση έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη στη Γαστούνη, ενώ παρόμοιο τραγικό τέλος είχε και ο πατέρας του άτυχου άνδρα, πριν από χρόνια.

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Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Γαστούνης από τον θάνατο ενός 57χρονου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός το απόγευμα του Σαββάτου (13/5/2026).

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Σύμφωνα με πληροφορίες του patrisnews, ο 57χρονος, γεωργός και κτηνοτρόφος στο επάγγελμα, βρέθηκε νεκρός σε χώρο ποιμνιοστασίου, φέροντας τραύμα στο κεφάλι του από κυνηγετικό όπλο. Τον άνδρα αναζητούσαν συγγενικά του πρόσωπα, καθώς δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν μαζί του. Όταν έφτασαν στο σημείο, βρέθηκαν μπροστά στο τραγικό συμβάν και ειδοποίησαν άμεσα τις Αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι απέκλεισαν τον χώρο και ξεκίνησαν την προβλεπόμενη διαδικασία διερεύνησης των συνθηκών της υπόθεσης. Οι πρώτες ενδείξεις παραπέμπουν σε αυτοχειρία, χωρίς ωστόσο να έχει αποκλειστεί τίποτα μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας.

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Ο 57χρονος ζούσε με τα αδέλφια του και, σύμφωνα με ανθρώπους που τον γνώριζαν, ήταν κλειστός χαρακτήρας, με περιορισμένες κοινωνικές επαφές.

Η είδηση έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη στη Γαστούνη, καθώς συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι της περιοχής αδυνατούν να πιστέψουν το τραγικό τέλος του.

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Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, με παρόμοιο τραγικό τρόπο είχε φύγει από τη ζωή και ο πατέρας του άτυχου άνδρα, πριν από χρόνια, γεγονός που κάνει ακόμη πιο «βαρύ» το κλίμα.

 

 

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