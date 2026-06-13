Συνάντηση Μίτσκοσκι – Ερντογάν: Ενίσχυση συνεργασίας Βόρειας Μακεδονίας και Τουρκίας σε οικονομία και επενδύσεις

Ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας, Χρίστιαν Μίτσκοσκι, συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στην Κωνσταντινούπολη, επιβεβαιώνοντας τη στενή συνεργασία των δύο χωρών. Οι ηγέτες συζήτησαν την εμβάθυνση των οικονομικών σχέσεων και την προώθηση επενδύσεων σε διάφορους τομείς, όπως υποδομές, ενέργεια και τουρισμός.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Διεθνή Νέα

Ο Χρ. Μίτσκοσκι, σύμφωνα με την ανακοίνωση τόνισε τη σημασία της Τουρκίας ως σημαντικού οικονομικού και πολιτικού εταίρου
Οι ηγέτες των δύο χωρών εξέτασαν τις δυνατότητες περαιτέρω εμβάθυνσης της οικονομικής συνεργασίας, Πηγή: TV100
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συνάντηση είχαν στην Κωνσταντινούπολη ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας, Χρίστιαν Μίτσκοσκι, με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στις 13/6/2026.
  • Στη συνάντηση «επιβεβαιώθηκε η παραδοσιακά στενή, φιλική και στρατηγική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών» και εξετάστηκαν δυνατότητες περαιτέρω εμβάθυνσης της οικονομικής συνεργασίας.
  • Ο Πρόεδρος Ερντογάν «επιβεβαίωσε την υποστήριξη της Τουρκίας για την ανάπτυξη και την ευημερία» της Βόρειας Μακεδονίας, ενώ ο Μίτσκοσκι τόνισε το αυξημένο ενδιαφέρον τουρκικών επιχειρήσεων για επενδύσεις.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Ο Πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας, Χρίστιαν Μίτσκοσκι, συναντήθηκε σήμερα (13/6/2026) στην Κωνσταντινούπολη, με τον Πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ερντογάν κατά Νετανιάχου: «Ακολουθεί τον δρόμο του Χίτλερ» – «Αντισημίτης δικτάτορας» απαντά το Ισραήλ

Στη συνάντηση, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της κυβέρνησης της Βόρειας Μακεδονίας «επιβεβαιώθηκε η παραδοσιακά στενή, φιλική και στρατηγική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών».

Σε αυτήν, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση εκφράστηκε αμοιβαία ικανοποίηση για τις άριστες πολιτικές σχέσεις, οι οποίες βασίζονται στον αμοιβαίο σεβασμό, την εμπιστοσύνη και την ειλικρινή φιλία μεταξύ των δύο λαών.

Τουρκία: Επίθεση Ερντογάν στην αξιωματική αντιπολίτευση – «Θα φάτε ακόμα περισσότερα χαστούκια από τον λαό»

 


Οι ηγέτες των δύο χωρών εξέτασαν τις δυνατότητες περαιτέρω εμβάθυνσης της οικονομικής συνεργασίας, αύξησης του εμπορίου, νέων επενδύσεων, καθώς και προώθησης της συνεργασίας στους τομείς των υποδομών, της ενέργειας, του τουρισμού, της εκπαίδευσης και της άμυνας.

Ο Χρ. Μίτσκοσκι, σύμφωνα με την ανακοίνωση τόνισε τη σημασία της Τουρκίας ως σημαντικού οικονομικού και πολιτικού εταίρου, σημειώνοντας ότι η κυβέρνησή του παραμένει προσηλωμένη στη δημιουργία ενός ευνοϊκού και προβλέψιμου επιχειρηματικού κλίματος για νέες τουρκικές επενδύσεις και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

«Ο Πρόεδρος Ερντογάν επιβεβαίωσε την υποστήριξη της Τουρκίας για την ανάπτυξη και την ευημερία της χώρας μας, καθώς και την ετοιμότητα για περαιτέρω ενίσχυση των διμερών σχέσεων σε όλους τους τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος» προστίθεται στην ανακοίνωση της κυβέρνησης της Βόρειας Μακεδονίας.

 


Ο Πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας βρίσκεται από χθες (12/5/2026) στην Κωνσταντινούπολη, όπου συμμετείχε σε επιχειρηματικό φόρουμ, αφιερωμένο στην προώθηση της οικονομικής συνεργασίας μεταξύ της Βόρειας Μακεδονίας και της Τουρκίας.

Ο Χρ. Μίτσκοσκι, στην ομιλία του στο φόρουμ ανέφερε ότι υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον από τουρκικές επιχειρήσεις για επενδύσεις στη Βόρεια Μακεδονία του και κάλεσε τις τουρκικές εταιρείες να συμμετάσχουν στην «ιστορία ανάπτυξης», όπως είπε, της χώρας του.

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ