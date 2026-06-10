Νετανιάχου για Ερντογάν: «Αντισημίτης δικτάτορας που υποστηρίζει τη Χαμάς»

Μια νέα σφοδρή διπλωματική αντιπαράθεση ξέσπασε μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας, με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να εξαπολύει βαρύτατους χαρακτηρισμούς εναντίον του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Η οργισμένη αντίδραση του Ισραηλινού Πρωθυπουργού ήρθε ως απάντηση στις δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου, ο οποίος καταδίκασε τις ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή, χαρακτηρίζοντάς τις απειλή για την παγκόσμια ασφάλεια αλλά και για την ίδια την Τουρκία.

Η σκληρή απάντηση Νετανιάχου

Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός απάντησε στις κατηγορίες του Ερντογάν περί ισραηλινής «επιθετικότητας» στην περιοχή, εκδίδοντας μια ανακοίνωση στα εβραϊκά, στην οποία τονίζει ότι ο Τούρκος ομόλογός του είναι ο πλέον ακατάλληλος για να ασκεί κριτική στο Ισραήλ.

«Ο αντισημιτικός δικτάτορας Ερντογάν –ο οποίος διαπράττει γενοκτονία εναντίον των Κούρδων, υποστηρίζει την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς, καταπιέζει τον ίδιο του τον λαό και φυλακίζει τους πολιτικούς του αντιπάλους– είναι ο τελευταίος που μπορεί να δώσει μαθήματα ηθικής στο Κράτος του Ισραήλ», έγραψε στην πλατφόρμα Χ.

Στην ίδια δήλωση, ο Νετανιάχου ξεκαθάρισε ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση.

«Το Κράτος του Ισραήλ και οι Ένοπλες Δυνάμεις (IDF), ο πιο ηθικός στρατός στον κόσμο, θα συνεχίσουν να αναλαμβάνουν αποφασιστική δράση εναντίον του Ιράν και των συμμάχων του, οι οποίοι απειλούν τη Μέση Ανατολή και ολόκληρο τον κόσμο».

Το ιστορικό των κατηγοριών

Οι κατηγορίες που αντάλλαξαν οι δύο ηγέτες αντανακλούν το βαθύ ρήγμα στις σχέσεις των δύο χωρών.

Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δυτικές κυβερνήσεις κατηγορούν εδώ και καιρό την Τουρκία για καταστολή των πολιτικών της αντιπάλων, σημειώνουν οι Times of Israel, ενώ η Άγκυρα δέχεται συστηματικά επικρίσεις για τις στρατιωτικές της εκστρατείες κατά κουρδικών οργανώσεων στην Τουρκία, τη Συρία και το Ιράκ — αν και η ίδια απορρίπτει κατηγορηματικά τις αιτιάσεις περί γενοκτονίας.

Από την πλευρά του, το Ισραήλ κατηγορεί συχνά τον Ερντογάν ότι προσφέρει στήριξη στη Χαμάς, καθώς η Τουρκία φιλοξενεί πολλούς από τους ηγέτες της οργάνωσης.

Ο Τούρκος Πρόεδρος έχει επανειλημμένα αναφερθεί στους μαχητές της Χαμάς αποκαλώντας τους «αγωνιστές της ελευθερίας», ενώ έχει καταδικάσει το Ισραήλ παρομοιάζοντάς το με τη ναζιστική Γερμανία και τον ίδιο τον Νετανιάχου με τον Αδόλφο Χίτλερ.

Νωρίτερα σήμερα, ο Ερντογάν είχε υποστηρίξει ότι οι επιθέσεις του Ισραήλ στη Συρία και τον Λίβανο έχουν φτάσει σε σημείο που απειλούν άμεσα και την Τουρκία, προσθέτοντας ότι η ισραηλινή «επιθετικότητα» αποτελεί απειλή για ολόκληρο τον κόσμο και πρέπει να σταματήσει.