Βόρεια Μακεδονία: Αλβανοί φοιτητές διαδηλώνουν στα Σκόπια υπέρ της χρήσης της μητρικής τους γλώσσας

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Διεθνή Νέα

albans
Μερικές χιλιάδες Αλβανοί φοιτητές από τη Βόρεια Μακεδονία πραγματοποίησαν το απόγευμα διαδήλωση διαμαρτυρίας στο κέντρο των Σκοπίων, ζητώντας να τους δοθεί η δυνατότητα να εξετάζονται στην αλβανική γλώσσα για την απόκτηση άδειας άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος.

Η πορεία κατέληξε στο υπουργείο Δικαιοσύνης της Βόρειας Μακεδονίας, ενώ στο πλευρό των φοιτητών βρέθηκαν Αλβανοί πανεπιστημιακοί, εκπρόσωποι ενώσεων, Αλβανοί πολίτες της χώρας, καθώς και ομάδα φοιτητών από το Κόσοβο.

Οι διαδηλωτές κρατούσαν αλβανικές σημαίες, αλλά και σημαίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών. Κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης ακούστηκαν και συνθήματα υπέρ του UÇK, της ένοπλης αλβανικής οργάνωσης που το 2001 συγκρούστηκε επί μήνες με τις κυβερνητικές δυνάμεις της τότε ΠΓΔΜ.

Οι Αλβανοί φοιτητές κατήγγειλαν πως, παρά το γεγονός ότι το νομικό πλαίσιο της χώρας προβλέπει τη δυνατότητα εξέτασης στη μητρική τους γλώσσα, η κυβέρνηση του Χρίστιαν Μίτσκοσκι αρνείται να ικανοποιήσει το αίτημά τους. Υποστήριξαν ακόμη ότι, από τη στιγμή που φοιτούν επί τέσσερα χρόνια σε νομικές σχολές όπου η διδασκαλία γίνεται στην αλβανική γλώσσα, έχουν το δικαίωμα να εξετάζονται επίσης στα αλβανικά.

Παράλληλα, ζήτησαν την παραίτηση του υπουργού Δικαιοσύνης Ίγκορ Φίλκοφ, κατηγορώντας τον ότι αρνείται να επιτρέψει τη διεξαγωγή των εξετάσεων υποψηφίων δικηγόρων και στην αλβανική γλώσσα.

Την κινητοποίηση, η οποία ήταν η δεύτερη έπειτα από αντίστοιχη διαμαρτυρία στις αρχές Απριλίου, στήριξε το αντιπολιτευόμενο και μεγαλύτερο αλβανικό κόμμα στη Βόρεια Μακεδονία, το DUI του Αλί Αχμέτι. Το κόμμα αυτό κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι υπονομεύει συστηματικά τη χρήση της αλβανικής γλώσσας στη χώρα.

Από την πλευρά του, το συγκυβερνών αλβανικό κόμμα VLEN («Αξίζει») ανέφερε ότι στηρίζει το αίτημα των Αλβανών φοιτητών, υποστήριξε ωστόσο ότι οι κινητοποιήσεις υποκινούνται από το DUI για μικροκομματικά οφέλη.

Λίγες ώρες πριν από την πορεία, ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας Χρίστιαν Μίτσκοσκι είχε συνάντηση με την ηγεσία του VLEN, με αντικείμενο -όπως ανακοινώθηκε- την αναζήτηση λύσης στο ζήτημα αυτό, η οποία θα είναι συμβατή με το Σύνταγμα και τον Νόμο περί Χρήσης Γλωσσών στη χώρα.

Οι Αλβανοί αποτελούν περίπου το 25% του πληθυσμού της Βόρειας Μακεδονίας.

