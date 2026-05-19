ΗΠΑ: Εσπευσμένη εκκένωση περιοχών στην Καλιφόρνια εξαιτίας μεγάλης πυρκαγιάς που «εξαπλώνεται γρήγορα» – Δείτε βίντεο

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Διεθνή Νέα

sandy fire
Η πυρκαγιά Σάντι ξέσπασε το πρωί της Δευτέρας στην κομητεία Βεντούρα της Καλιφόρνια, με αποτέλεσμα να εκδοθούν εντολές εκκένωσης για τους κατοίκους της περιοχής. (Reagan Schroeder/Fox News Digital)
Πυρκαγιά εκδηλώθηκε χθες Δευτέρα το πρωί σε προάστιο του Λος Άντζελες, στην Καλιφόρνια, και «εξαπλώνεται επικίνδυνα γρήγορα», ωθώντας το πυροσβεστικό σώμα να διατάξει την εσπευσμένη απομάκρυνση τομέων του, σύμφωνα με ανακοίνωση της υπηρεσίας.

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 10:50 (τοπική ώρα· 00:50 ώρα Ελλάδας) στη Σίμι Βάλεϊ, κάπου εξήντα χιλιόμετρα βορειοδυτικά τους Λος Άντζελες, με πάνω από 100.000 κατοίκους.

«Εξαπλώνεται επικίνδυνα γρήγορα κι απειλεί κτίρια και υποδομές», τόνισε το πυροσβεστικό σώμα, προσθέτοντας πως κινητοποιήθηκαν «200 πυροσβέστες, τρία πυροσβεστικά αεροσκάφη και πέντε ελικόπτερα» για να την αντιμετωπίσουν.

Η διαταγή εσπευσμένης απομάκρυνσης κατοίκων αφορά τέσσερις τομείς της Σίμι Βάλεϊ, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Μικρό τμήμα της γειτονικής κοινότητας Θάουζεντ Όουκς έλαβε απλά «προειδοποίηση» για την ώρα.

«Έχουμε στη διάθεσή μας έναν καλό αριθμό αεροπορικών μέσων», δήλωσε εκπρόσωπος της πυροσβεστικής στο «America Reports».

Οι άνεμοι έπνεαν με ριπές 10 μίλια/ώρα, με τους βορειοανατολικούς ανέμους της Σάντα Άνα να αναμένεται να συνεχιστούν για τις επόμενες ώρες και να εξασθενήσουν μέχρι το απόγευμα, πριν μετατοπιστούν αρκετά προς την ξηρά από τα νοτιοδυτικά γύρω στις 4 μ.μ.

Οι ζεστές και ξηρές συνθήκες αναμένεται να συνεχιστούν μέχρι την Τρίτη.

Σημειώνεται ότι η περιοχή εξακολουθεί να ταλαιπωρείται από τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2025 στο Palisades και στο Eaton, οι οποίες εξαπλώθηκαν σε μέγεθος μέσα σε λίγες ώρες η μία από την άλλη στις 7 Ιανουαρίου 2025.

Πηγές: ΑΠΕ, foxnews

