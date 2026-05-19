ΗΠΑ: Εσπευσμένη εκκένωση περιοχών στην Καλιφόρνια εξαιτίας μεγάλης πυρκαγιάς που «εξαπλώνεται γρήγορα» – Δείτε βίντεο

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε χθες Δευτέρα το πρωί σε προάστιο του Λος Άντζελες, στην Καλιφόρνια, και «εξαπλώνεται επικίνδυνα γρήγορα», ωθώντας το πυροσβεστικό σώμα να διατάξει την εσπευσμένη απομάκρυνση τομέων του, σύμφωνα με ανακοίνωση της υπηρεσίας.

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 10:50 (τοπική ώρα· 00:50 ώρα Ελλάδας) στη Σίμι Βάλεϊ, κάπου εξήντα χιλιόμετρα βορειοδυτικά τους Λος Άντζελες, με πάνω από 100.000 κατοίκους.

«Εξαπλώνεται επικίνδυνα γρήγορα κι απειλεί κτίρια και υποδομές», τόνισε το πυροσβεστικό σώμα, προσθέτοντας πως κινητοποιήθηκαν «200 πυροσβέστες, τρία πυροσβεστικά αεροσκάφη και πέντε ελικόπτερα» για να την αντιμετωπίσουν.

#BreakingNews: Evacuations have been ordered due to a fast-moving brush fire burning in Simi Valley Monday morning. #sandyfire pic.twitter.com/StPl2Q6Rh1 — KTLA (@KTLA) May 18, 2026

Η διαταγή εσπευσμένης απομάκρυνσης κατοίκων αφορά τέσσερις τομείς της Σίμι Βάλεϊ, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Μικρό τμήμα της γειτονικής κοινότητας Θάουζεντ Όουκς έλαβε απλά «προειδοποίηση» για την ώρα.

«Έχουμε στη διάθεσή μας έναν καλό αριθμό αεροπορικών μέσων», δήλωσε εκπρόσωπος της πυροσβεστικής στο «America Reports».

New Start, California: The Sandy Fire broke out this afternoon in Simi Valley, in Ventura County. Structures have already been impacted by the rapidly moving fire, and aerial and ground resources are engaged in structure protection. This fire has already burned over 200… pic.twitter.com/DHE6pLQOrU — The Hotshot Wake Up (@HotshotWake) May 18, 2026

Οι άνεμοι έπνεαν με ριπές 10 μίλια/ώρα, με τους βορειοανατολικούς ανέμους της Σάντα Άνα να αναμένεται να συνεχιστούν για τις επόμενες ώρες και να εξασθενήσουν μέχρι το απόγευμα, πριν μετατοπιστούν αρκετά προς την ξηρά από τα νοτιοδυτικά γύρω στις 4 μ.μ.

Οι ζεστές και ξηρές συνθήκες αναμένεται να συνεχιστούν μέχρι την Τρίτη.

Sandy Fire in Simi Valley: 500 acres, zones 32-35 evacuated, Thousand Oaks under warning. Possible cause: a guy called police at 10:30 a.m. saying he was clearing brush with a tractor, hit a rock, sparked it. 200 firefighters, 3 air tankers, 5 helicopters on scene. pic.twitter.com/UqUJlwRSji — IredcapI (@IredcapI) May 18, 2026

Σημειώνεται ότι η περιοχή εξακολουθεί να ταλαιπωρείται από τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2025 στο Palisades και στο Eaton, οι οποίες εξαπλώθηκαν σε μέγεθος μέσα σε λίγες ώρες η μία από την άλλη στις 7 Ιανουαρίου 2025.

Πηγές: ΑΠΕ, foxnews