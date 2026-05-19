Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρει ότι είναι «πολύ κοντά» μια συμφωνία με το Ιράν για τα πυρηνικά

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Διεθνή Νέα

Ντόναλντ Τραμπ
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι καταγράφεται μια «πολύ θετική εξέλιξη» στις συνομιλίες με το Ιράν, γεγονός που, όπως ανέφερε, τον οδήγησε στην απόφαση να αναβάλει σχεδιαζόμενη στρατιωτική επίθεση κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Τραμπ: Ακύρωσε προγραμματισμένη επίθεση στο Ιράν έπειτα από αιτήματα του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των ΗΑΕ

Κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι ηγέτες των ΗΑΕ, της Σαουδικής Αραβίας και του Κατάρ του είπαν «ότι πιστεύουν ότι πλησιάζουν πολύ στο να καταλήξουν σε συμφωνία», η οποία θα διασφαλίζει ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα και ως εκ τούτου του ζήτησαν να αναβάλει την προγραμματισμένη επίθεση στο Ιράν για «δύο ή τρεις ημέρες».

«Πρόκειται για μια πολύ θετική εξέλιξη, όμως θα δούμε αν τελικά οδηγήσει σε ουσιαστικό αποτέλεσμα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.

Λίγες ώρες νωρίτερα μέσω ανάρτησής του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ γνωστοποίησε πως αποφάσισε να αναβάλει την «προγραμματισμένη για σήμερα Τρίτη» στρατιωτική επίθεση εναντίον του Ιράν, κατόπιν εκκλήσεων από ηγέτες της Μέσης Ανατολής.

Ο Τραμπ ανέφερε ότι ενημέρωσε το Ισραήλ πριν κάνει την ανακοίνωση στο Truth Social.

Πηγές: AFP, timesofisrael

