Ρωσία: Καταρρίφθηκε drone που κατευθυνόταν προς τη Μόσχα – Σοβαρές ανησυχίες για τον πυρηνικό σταθμό Ζαπορίζια

Οι ρωσικές δυνάμεις αεράμυνας κατέρριψαν ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος που κατευθυνόταν προς τη Μόσχα, ανακοίνωσε ο δήμαρχος Σεργκέι Σομπιάνιν. Την ίδια στιγμή, η κατάσταση γύρω από τον πυρηνικό σταθμό Ζαπορίζια φτάνει σε κρίσιμο σημείο, καθώς οι ουκρανικές επιθέσεις συνεχίζονται για τρίτη ημέρα, σύμφωνα με δηλώσεις της Rosatom.

Τα ξημερώματα της Τρίτης, οι ρωσικές δυνάμεις αεράμυνας κατέρριψαν drone που πλησίαζε τη Μόσχα, ανακοίνωσε ο δήμαρχος Σεργκέι Σομπιάνιν μέσω της πλατφόρμας Telegram. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έχουν αναπτυχθεί στο σημείο όπου κατέπεσε το μη επανδρωμένο αεροσκάφος, ενώ μέχρι στιγμής δεν αναφέρονται τραυματισμοί.

Κοντά στο «σημείο χωρίς επιστροφή» η κατάσταση στον πυρηνικό σταθμό Ζαπορίζια

Η κατάσταση γύρω από τον πυρηνικό σταθμό Ζαπορίζια στην Ουκρανία, ο οποίος βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο, φτάνει στο «σημείο χωρίς επιστροφή» λόγω των εντατικών επιθέσεων των Ουκρανών στην περιοχή, σύμφωνα με δηλώσεις του επικεφαλής της κρατικής πυρηνικής εταιρείας της Ρωσίας, Rosatom.

Η διοίκηση του πυρηνικού σταθμού, του μεγαλύτερου στην Ευρώπη με έξι αντιδραστήρες, η οποία έχει τοποθετηθεί από τη Ρωσία, ανέφερε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις επιτέθηκαν στις εγκαταστάσεις για τρίτη συνεχόμενη ημέρα.

«Πλησιάζουμε όλο και περισσότερο στο σημείο χωρίς επιστροφή και όλη η Ευρώπη πρέπει τώρα να καταβάλει προσπάθειες για την αποκλιμάκωση της κατάστασης γύρω από τον πυρηνικό σταθμό Ζαπορίζια», ανέφεραν ρωσικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα δήλωση του Αλεξέι Λιχάτσεφ, επικεφαλής της Rosatom.

«Αυτό είναι σαν να παίζουμε με τη φωτιά και είναι επικίνδυνο για τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης».

Ο Λιχάτσεφ ανέφερε ότι στο εργοστάσιο υπάρχουν περίπου 2.600 τόνοι πυρηνικού καυσίμου. Το εργοστάσιο δεν παράγει ηλεκτρική ενέργεια, αλλά πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί για να διατηρεί το πυρηνικό καύσιμο σε χαμηλή θερμοκρασία.

Η διοίκηση του εργοστασίου, σε ανάρτηση στο Telegram, ανέφερε ότι η τελευταία επίθεση με drone δεν προκάλεσε τραυματισμούς ή ζημιές στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου, το οποίο συνέχισε να λειτουργεί κανονικά.

Η δήλωση ανέφερε ότι στους μόνιμους παρατηρητές του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, του πυρηνικού εποπτικού οργάνου του ΟΗΕ, είχαν επιδειχθεί ζημιές από ένα περιστατικό την Κυριακή, όταν η διοίκηση του εργοστασίου ανέφερε ότι ουκρανικοί βομβαρδισμοί χτύπησαν ένα εργαστήριο μεταφορών.

Ο σταθμός Ζαπορίζια καταλήφθηκε από τις ρωσικές δυνάμεις τις πρώτες εβδομάδες μετά την εισβολή του Κρεμλίνου στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022. Κάθε πλευρά κατηγορεί τακτικά την άλλη για στρατιωτικές δραστηριότητες που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την πυρηνική ασφάλεια.

Πηγή: Reuters