Τραμπ για Ιράν: «Δεν θα κάνω καμία παραχώρηση – Γνωρίζουν τι πρόκειται να συμβεί σύντομα»

Σήφης Γαρυφαλάκης

Διεθνή Νέα

Τραμπ
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε στην εφημερίδα «The Post» ότι «δεν είναι διατεθειμένος» να κάνει οποιεσδήποτε παραχωρήσεις προς την Τεχεράνη, αφού έλαβε την τελευταία απογοητευτική απάντηση του Ιράν σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για ειρηνευτική συμφωνία.

Μάλιστα, ο Τραμπ προειδοποίησε το Ιράν λέγοντας πως «γνωρίζει τι πρόκειται να συμβεί σύντομα».

Στη σύντομη τηλεφωνική συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα «The Post», ο Τραμπ φαίνεται να έκλεισε την πόρτα στην πρόταση του Ιράν της Κυριακής για διπλωματικές συνομιλίες.

Όταν ρωτήθηκε για τη δήλωση που έκανε την Παρασκευή ότι θα ήταν διατεθειμένος να αποδεχτεί μια 20ετή αναστολή του εμπλουτισμού ουρανίου από το Ιράν, ο Τραμπ δήλωσε: «Δεν είμαι ανοιχτός σε τίποτα αυτή τη στιγμή», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

«Δεν μπορώ πραγματικά να σας μιλήσω γι’ αυτό. Συμβαίνουν πάρα πολλά πράγματα» τόνισε.

